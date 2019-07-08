世大運／端出「湯瑪斯迴旋」 李智凱鞍馬2連霸

2019-07-08 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



李智凱鞍馬項目端出「湯瑪斯迴旋」，最終順利摘金。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

二○一九年拿坡里世大運競技體操最終日，上屆在台北世大運鞍馬摘金的「鞍馬王子」李智凱，昨天在決賽以十五點四○○分順利摘金，完成鞍馬項目二連霸。截至晚間十點前，今年體操隊收穫金、銀、銅各一的成績，同時也改寫二○○五年伊士麥世大運一金、一銅成績，創隊史新猷。

為了在十月的世錦賽直接取得東京奧運門票，李智凱近來全力備戰全能項目，他先在六月的體操亞錦賽中，以八十三點六六六分拿下我國在亞錦賽史上首面全能金牌，隨後在世大運繼續尋求突破。

今年世大運李智凱先與隊友唐嘉鴻、徐秉謙合力拿下男子團體銀牌，接下來李智凱在全能賽再以八十三點九五○分鍍銅。個人單項部分，李智凱在鞍馬資格賽以十五點一五○分排名第一、雙槓排名第五晉級決賽。

李智凱在世大運體操鞍馬項目完成二連霸。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

鞍馬決賽，李智凱被安排在最後一位登場，他再度端出拿手的「湯瑪斯迴旋」，整場穩定發揮，最終以十五點四○○分順利摘金、完成二連霸；他在「完美落地」後高舉雙手，現場觀眾也爆出熱烈歡呼，場邊的教練林育信也興奮吶喊。

而在泳池畔中華隊同樣傳來捷報，台灣泳壇新星王星皓在男子二百公尺混合式決賽，以一分五十九秒八七成績改寫自己準決賽締造的全國紀錄，一舉鍍銅，成為首位站上世大運頒獎台的泳將。截至昨晚十點為止，中華代表團在本屆世大運共收穫三金、三銀、三銅，在獎牌榜暫居第七。