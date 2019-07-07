世界盃射箭柏林站 譚雅婷個人賽鍍銅

2019-07-07 20:37 中央社 台北7日綜合報導



譚雅婷（左）指導彭翔貴射箭要領。 記者張穎容／攝影 分享 facebook

2019世界盃射箭柏林站，台灣女團反曲弓今天雖然爭銅失利，不過台灣女將譚雅婷很快收拾好心情，在反曲弓女子個人對抗賽銅牌戰，以6比0輕取中國好手安琦軒，連3站奪銅。

2019世界盃射箭柏林站，是今年世界盃4場單站當中的最後一站，中華隊除第1站哥倫比亞站缺席，接下來包括上海、土耳其都沒空手而歸，女團連2站摘銅，譚雅婷則在個人對抗賽也包攬雙銅。

今天稍早進行的反曲弓女子團體賽銅牌戰，中華隊以1比5不敵南韓，連續2站奪牌的紀錄也被中斷，所幸轉譚雅婷轉戰個人賽不受影響，開局就用29比24懸殊比數先下馬威。

中國的安琦軒在第2局開始回穩，不過譚雅婷的表現更神，接下來兩局她都繳出幾乎完美的28分，對手則是連2局繳出26分，譚雅婷總積分以6比0橫掃完封對手，連續3站世界盃個人賽都拿下銅牌。

中華射箭女子隊教練倪大智坦言，隊員們在荷蘭的世界射箭錦標賽奪得雙金，也提前取得2020東京奧運參賽滿額入場券，這場世界盃僅用來調整、繼續熟悉比賽感覺，並沒設定任何目標，就是希望選手輕鬆應戰。

不過倪大智也透露，比賽現場大會也提前宣布，譚雅婷將將以世界盃積分榜第1名之姿，取得9月在俄羅斯莫斯科舉行的年終賽門票，世界盃射箭年終賽每個項目僅取8名選手晉級，4場分站冠軍可直接保送參賽，剩下席次則以世界盃積分決定。

提到愛徒譚雅婷今天銅牌戰的表現，倪大智除了給予高度肯定，也希望接下來選手好好專心備戰明年東京奧運，期盼能打破台灣射箭在奧運隊史的最佳成績（男團銀牌、女團銅牌），將台灣的射箭運動再推向高峰。

在個人反曲弓銅牌賽之後，金牌賽緊接登場，南韓最終包辦金銀牌，年僅18歲的南韓小將安山(An San)奪金，全尹娜（Jeon Ina)則拿下銀牌。