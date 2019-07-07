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籃網球／亞洲青年錦標賽 中華隊第七名作收

2019-07-07 17:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年亞洲青年籃網球錦標賽中華隊最終以第七名作收。圖／中華籃網球協會提供
2019年亞洲青年籃網球錦標賽中華隊最終以第七名作收。圖／中華籃網球協會提供
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在日本茨城縣鹿島舉行的2019年亞洲青年籃網球錦標賽經過9天激戰後，今天畫下完美句點，中華隊最終戰以67：16大勝尼泊爾隊，本屆賽會以第7名作收。

本屆亞青賽共有11隊參賽，比賽場地選在明年東京奧運足球賽競賽場地之一的茨城縣鹿島舉行，中華女將此次在亞青賽，首役以22：19小勝日本隊，接著以20：53負於香港隊，對印度隊一役因對方未趕到而不戰勝，再以34：36小負汶萊隊，預賽最後一役以11：90負於強敵馬來西亞隊，而以分組第4進入複賽。

複賽中華隊以31：45小負於泰國隊，而於今天進入5至8名決賽與尼泊爾隊爭第7名，今天台灣女將表現應有實力一路領先尼泊爾隊，在終場以67：16獲勝，保住第7名席次。

這項比賽最終由馬來西亞隊奪冠、亞軍新加坡隊、季軍則是由斯里蘭卡隊拿下，接下來名次依序為香港、泰國、汶萊、台灣、尼泊爾、印度、日本及南韓等隊。

在這次比賽中，亞洲籃網球總會利用5日的休兵日召開2019年年會，會中改選亞洲總會會長、副會長、秘書長及財務長，泰國籃網球總會會長Datin Swri Narumon Siriwat以帶領籃網球進入2021年亞洲室內運動會為訴求，成功贏得各國支持而當選新任亞洲籃網球總會會長。

新任副會長一為馬來西亞籍、一為斯里卡蘭籍，新任秘書長為新加坡籍Vivian De Silva，中華籃網球協會秘書長陳薇婷則當選新任財務長，這是中華籃網球總會自2005年加入亞洲籃網球總會後，首次進入亞洲總會的決策層級，也是一個未來發展的新里程碑。

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