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世大運／王星皓奪銅創新猷 目標4百混奧運A標

2019-07-07 15:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

王星皓游出世大運首面獎牌。 圖／大專體育總會提供
王星皓游出世大運首面獎牌。 圖／大專體育總會提供
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台灣泳壇新星王星皓在拿坡里世大運男子200公尺混合式決賽，以1分59秒87再改寫自己準決賽的全國紀錄，一舉鍍銅，成為台灣游泳史上拿到世大運獎牌第一人，這次帶領中華隊的教練王耀偉表示，若是王星皓身體維持良好狀態，仍有機會在400公尺混合式再奪一面獎牌。

王星皓在男子200混合式準決賽游出2分00秒55，刷新6月中自己在全國分齡賽的全國紀錄，以總成績第7晉級決賽。決賽他被安排在第一水道，前三式游完雖處於落後局面，但最後50公尺自由式衝刺，最終以1分59秒87獲銅。

王耀偉説：「王星皓很聰明，能夠很快的發現問題、做出改變，前面發現他在觸牆前的滑行做得不好，決賽前有特別跟他叮嚀，而比賽中他在蝶式、蛙式都比準決賽快了差不多0.5秒，把整個成績拉起來，才能夠拿牌。」

王耀偉透露，兒子在赴大陸大理的高原訓練狀態就很不錯，雖然回台後首戰的全大運因心態沒調適好，所以表現並不理想，直到日本公開賽才又慢慢找回狀態，並在全國分齡賽再次突破，也幫助他找回所有信心。

這次世大運，王耀偉給王星皓的目標是要達到400公尺混合式達奧運A標，「過去台灣游泳選手沒有辦到的紀錄，以他今天的狀況來看應該是沒問題，但他200公尺混合式預賽、準決賽、決賽都是全力衝刺，擔心隔天他起床會感到全身痠痛，只要沒有這樣的情況出現，就有機會在400公尺混合式達標、奪牌。」

中華隊
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