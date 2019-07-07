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女足世界盃／男女獎金差太多 美國隊長砲轟FIFA

2019-07-07 13:30聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國隊長拉皮諾賽前記者會砲火直指國際足球總會（FIFA），她認為從獎金差異到賽程...
美國隊長拉皮諾賽前記者會砲火直指國際足球總會（FIFA），她認為從獎金差異到賽程安排，FIFA對女足都不公平。 美聯社
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女足世界盃冠軍戰台灣時間今天深夜11點登場，美國隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）賽前記者會卻砲火直指國際足球總會（FIFA），她認為從獎金差異到賽程安排，FIFA對女足都不公平。

FIFA總裁英凡提諾（Gianni Infantino）兩天前才宣布，2023年女足世界盃將投入10億美元，獎金數也將翻倍，但拉皮諾仍喊不公牛，「我們應該現在就翻倍，然後就這數字，下次再加倍或更多倍。」她強調，想談論的不只是錢，而是是否有被尊重。

今年女足世界盃的賽事獎金3千萬美元，已經是2015年的兩倍，冠軍隊伍可獲得4百萬美元獎金，但去年的男足世界盃，冠軍法國隊光獎金就達3800萬美元，所有隊伍加總能獲得的總獎金則是4億美元；且FIFA已宣布，2022年男足世界盃獎金將提升到4億4千萬美元，儘管女足世界盃2023年獎金也將翻倍到6千萬美元，兩者差距卻更大。

拉皮諾表示，年初她就講過，FIFA並不在意女子賽事，獎金就是自己發言的最好佐證，「如果你們的用相同方式在意每場比賽，你會讓鴻溝加劇？不會。你會安排一天有3場決賽？不會。」她認為，感受到尊重最直接的方式就是「錢」，不管是FIFA、各國協會、贊助商、廣告、轉播權利金等，都該投資更多。

周日除了女足世界盃最終戰，美洲盃足球賽冠軍戰將在巴西里約登場，芝加哥還有美洲金盃冠軍戰，FIFA稱如此安排可以提升球迷關注度，但拉皮諾完全不以為然。

「這行程對每個人都很可怕，把所有事情放在同天是很糟的點子。」她表示，同天還有兩場決賽，對女足世界盃並不公平，「應該要取消所有事，世界盃決賽應該早早決定時間了，很難相信會發生這樣狀況，我們並沒感受到FIFA對我們像男生那樣的尊重。」

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