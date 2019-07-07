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女足世界盃／紅白藍橙 荷蘭、美國誰能稱后？

2019-07-07 17:49世界日報 彭廣揚

女足世界杯盃上第二次決賽對戰雙方都由女性教練執掌兵符，圖為荷蘭隊總教練。 美聯社
女足世界杯盃上第二次決賽對戰雙方都由女性教練執掌兵符，圖為荷蘭隊總教練。 美聯社
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旌旗飛揚，競技好樣。

第八屆世界盃女子足球賽決賽，將於2019年7月7日在法國舉行，由目前的歐洲冠軍「橙獅兵團」荷蘭隊出戰衛冕的「花旗軍團」美國隊。這場大賽是女足世界杯盃上第二次決賽對戰雙方都由女性教練執掌兵符。

本屆的大賽最後四強是英格蘭、美國、瑞典、和荷蘭；荷蘭和瑞典之戰，經過加時賽階段，荷蘭隊依靠24歲攻擊型中場格羅伊能（Jackie Groenen）居中策應一記右腳遠距離、低空掃射網角得分，氣走第四度參加四強的瑞典隊。

這是荷蘭隊在女足世界盃第二次亮相，也是第一次有資格爭奪冠軍。美國隊在八屆比賽之中，獲得過三次冠軍，這次是衛冕之戰。

荷蘭隊主教練威格曼（Sarina Wiegman）即將年滿50歲，曾經於1989年應美國國家隊教練杜藍斯（Albert Anson Dorrance）的邀請，短暫效力於北卡羅萊納大學，和美國隊主力罕姆（Mia Hamm）和利莉（Kristine Lilly）成為隊友，對於美國女足運動的技術和育才發展有切身體會。

2017年1月13日，威格曼真除荷蘭國家隊代理教練職務後，就於同年8月6日率領「橙獅兵團」首次捧回歐洲冠軍杯。

歐洲的女足球員總數、和球迷人數，最近10年以來都呈現大幅增加；2019年1月19日，馬德里競技和畢爾巴厄競技的比賽，吸引了4萬8121人到場捧場，創寫歐洲女足觀賽紀錄；到了3月17日，6萬739名買票進場觀賞馬德里競技和巴塞隆納的比賽，刷新歐洲地區女足職業俱樂部的觀賽人數紀錄。

女足世界盃的觀賽紀錄，是於1999年7月10日在南加州洛杉磯創寫，當天有9萬185人在場觀賞美國隊和中國隊交鋒。

美國隊主教練埃里斯（Jill Ellis）不斷強調，全隊此行只有一個目標，就是抱得錦標歸。即將年滿37歲的前鋒勞埃德（Carli Lloyd）第四次參加世界盃，前三次都是先發戰將，本屆成為替補要員，她堅決說「團體榮譽第一」。

精銳盡出，「花旗軍團」和「橙獅兵團」，何者竟成？

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