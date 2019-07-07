美洲盃／巴西傷兵滿營 黑馬秘魯能否創奇蹟？

2019-07-07 16:25 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



過巴西隊受傷兵困擾，而秘魯隊氣勢正旺，為決賽增添變數。 路透社 分享 facebook

美洲盃足球賽決賽將在7日舉行，由地主巴西隊出戰黑馬秘魯隊。兩隊在實力上有所差距，不過巴西隊受傷兵困擾，而秘魯隊氣勢正旺，為決賽增添變數。

在準決賽前費利佩（Filipe Luis）就有傷在身，錯過與阿根廷隊的大戰。另外幾名球員都是在準決賽中受傷，包括威廉（Willian）與馬爾基尼奧斯（Marquinhos）等，其中威廉已經確定將無緣決賽。

馬爾基尼奧斯則是生病，腹瀉的情形相當嚴重，儘管不是傷，但他元氣大傷，在決賽能有多少貢獻還很難說。

費利佩近來連熱身訓練都沒有參加，反而只有在比賽時在場邊給予隊友建議，宛如助理教練；費爾南迪尼奧（Fernandinho）的膝蓋依然疼痛，最近幾次訓練也都無法完整參加。

熱蘇斯（Gabriel Jesus）腳踝有傷，不過應該能夠上場；好幾場沒有出賽的理查爾里森（Richarlison）是罹患腮腺炎，隔離了三天後已經痊癒，不過體重下降，也影響到體力。

秘魯隊一路頻爆冷門，暌違44年再次闖入美洲盃決賽。秘魯隊主教練加雷卡（Ricardo Gareca）表示，秘魯已經徹底走出大比分輸給巴西隊的陰影，將以最佳狀態進入決賽。