女足世界盃／22分鐘進兩球 瑞典季軍戰退英格蘭

2019-07-07 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



瑞典最終在女足世界盃季軍戰以2：1擊敗英格蘭，至少帶走一面獎牌。 美聯社 分享 facebook

開賽不到25分鐘就丟了兩球，讓英格蘭無緣追平隊史在女足世界盃最佳名次，瑞典最終在季軍戰以2：1拿下勝利，雖無緣冠軍戰，至少帶回獎牌一面。

瑞典2003年踢下亞軍，但今年4強賽不敵荷蘭，讓荷蘭隊史首闖冠軍戰，台灣時間今天晚上11點將和美國隊爭后；不過瑞典季軍戰靠阿斯拉妮（Kosovare Asllani）第11分鐘率先破網，雅各布森（Sofia Jakobsson）22分鐘追加進球，早早取得2球優勢。

4年前獲得隊史最佳季軍的英格蘭，柯比（Fran Kirby）第31分鐘雖為球隊進球數開張，但接續沒再攻破瑞典球門，讓瑞典第4度排進前3名。

英格蘭教頭內維爾（Phil Neville）認為，4強賽錯過追平罰球機會，對球員心情多少仍有影響，「4強輸給美國的失望，或許在（季軍戰）前20分鐘顯現出來了，我們是來這裡贏球，不是來拿第4名的。」但他認為球員已經有很好表現，也拿到2020年東京奧運資格，「我們必須確信，下次再亮相會變更強的隊伍。」

英格蘭中場卡尼（Karen Carney）也說，球隊已經付出所有，沒能留下最後勝利並不好受，但她個人卻有不同想法，「如果我們想在奧運和歐洲盃獲勝，我們必須求勝若渴，必須更努力，不怕說想贏得金牌。沒有對瑞典和這場比賽不敬的意思，但我有點高興我們沒有獲勝。」