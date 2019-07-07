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美洲盃／相隔14年 梅西傻眼收生涯第2張紅牌

2019-07-07 09:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

美洲盃季軍戰，阿根廷梅西（Lionel Messi）卻在上半場吞下球員生涯第二張...
美洲盃季軍戰，阿根廷梅西（Lionel Messi）卻在上半場吞下球員生涯第二張紅牌。 美聯社
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美洲盃足球賽季軍戰重演上屆冠軍賽戲碼，由阿根廷出戰智利，阿根廷雖然終場以2：1復仇成功，但主將梅西（Lionel Messi）卻在上半場吞下球員生涯第二張紅牌，和智利隊長梅德爾（Gary Medel）雙雙被趕出場，賽後他向媒體抱屈，認為裁判不該給紅牌。

阿根廷上半場就連中兩元領先，先是阿奎羅（Sergio Aguero）第11分鐘破門，戴巴拉（Paulo Dybala）十分鐘後補上另一球；兩隊自開踢後就火花四射，裁判為了控制場面，讓梅西淪為犧牲者。

上半場第37分鐘，梅西和後衛梅德爾在底線爭球，球出界後兩人開始互有肢體語言，梅西從背後拉了梅德爾一把，梅德爾也轉過身回以胸口頂撞，眼見兩人越來越激烈，不僅隊友們趕緊上前支開，主審也跟上高舉紅牌。

不只梅德爾，主審一次把這兩位國家隊隊長請出場，梅西傻眼收下生涯第二張紅牌，他前一次挨罰已經是2005年的事，當時阿根廷在友誼賽對上匈牙利，第一次出戰國際賽他替補不到一分鐘，就因肘擊吞紅牌，此後這14年無論替國家出賽，或是巴塞隆納職業生涯，他都維持清白，直到今天才破功。

梅西賽後對記者表示，「我覺得很生氣，我認為我不應該收到紅牌，我們其實正在踢一場好比賽，隊上也獲得領先，我最近一直在說，很不幸地裁判們很腐化，有一種他們不想讓我們踢進決賽的感覺，我們本來名次可以更好的，無論是之前隊巴西那場還是今天這場，我們都踢出最好的水準。」

四強賽以0：2輸給地主巴西，讓梅西率領的阿根廷得繼續淪為他人無冕王的話柄，他下一次問鼎國際大賽金盃的機會，是在明年的美洲盃，到時將由阿根廷和哥倫比亞共同舉辦，不過這場比賽收到紅牌的梅西，明年美洲盃第一戰確定得先罰完禁賽。

梅西美洲盃巴塞隆納
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