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拿坡里世大運／台灣泳史第一人！ 泳壇新星王星皓游得銅牌

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世大運／台灣第一人！ 王星皓游上頒獎台

2019-07-07 08:23聯合報 記者曾思儒╱即時報導

準決賽就游出男子200公尺混合式全國紀錄，台灣泳壇新星王星皓今天凌晨在拿坡里世大運再寫新猷，決賽不但以1分59秒87再破全國，更站上頒獎台領取銅牌，成為台灣游泳史上拿到世大運獎牌第一人。

「還滿訝異的，自己的目標也沒設定在前三，就是把昨天半決賽沒做好的做好。」王星皓透露，賽前隊友甚至和他說「拿個第六就好」，「因為之前最佳是第七，接下來目標就是準備400混合式，希望可以順利進決賽。」

他在200混合式準決賽游出2分00秒55，以總成績第7晉級決賽，今天出場還發生小插曲，原本第一水道的他直到最後才被介紹出場，所幸出場的小意外沒影響成績，雖自評觸壁和轉身沒做到完美，王星皓仍游出台灣新頁。

「很謝謝爸爸和國訓的教練那麼努力的訓練我，那麼操。」王星皓笑說，下水游起來的感覺很像平時被操的疲勞度，「滿慶幸自己有被操到，比較不會有累，或怕累的想法。」

他的決賽成績和奧運A標1分59秒67只有0.21秒差距，他直說有些意外，不過慢慢來、循序漸進，「再拚一點應該就可以順利達到A標！」他也感謝半夜仍守在轉播前的加油團，「謝謝大家的加油和支持，我會再更努力的！」

王星皓接續要在400公尺混合式再挑戰獎牌，男子400混合式賽程10日登場，台灣時間下午4點半舉行預賽，11日凌晨0點39分決賽登場；4男子400公尺混合式決賽也是拿坡里世大運游泳的壓軸項目。

王星皓200公尺混合式決賽出發。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式決賽出發。圖／大專體總提供
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王星皓200公尺混合式摘銅，自己握拳慶祝。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式摘銅，自己握拳慶祝。圖／大專體總提供
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王星皓（後排左二）200公尺混合式摘下台灣首面世大運游泳獎牌，全隊和體育署署長高...
王星皓（後排左二）200公尺混合式摘下台灣首面世大運游泳獎牌，全隊和體育署署長高俊雄（後排左三）一銅慶祝。圖／大專體總提供
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王星皓（左）200公尺混合式摘下台灣首面世大運游泳獎牌，體育署署長高俊雄現場見證...
王星皓（左）200公尺混合式摘下台灣首面世大運游泳獎牌，體育署署長高俊雄現場見證。圖／大專體總提供
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王星皓200公尺混合式決賽蝶式。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式決賽蝶式。圖／大專體總提供
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王星皓200公尺混合式拿下銅牌，隊友們欣喜慶祝。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式拿下銅牌，隊友們欣喜慶祝。圖／大專體總提供
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