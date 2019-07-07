世大運／台灣第一人！ 王星皓游上頒獎台

2019-07-07 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



準決賽就游出男子200公尺混合式全國紀錄，台灣泳壇新星王星皓今天凌晨在拿坡里世大運再寫新猷，決賽不但以1分59秒87再破全國，更站上頒獎台領取銅牌，成為台灣游泳史上拿到世大運獎牌第一人。

「還滿訝異的，自己的目標也沒設定在前三，就是把昨天半決賽沒做好的做好。」王星皓透露，賽前隊友甚至和他說「拿個第六就好」，「因為之前最佳是第七，接下來目標就是準備400混合式，希望可以順利進決賽。」

他在200混合式準決賽游出2分00秒55，以總成績第7晉級決賽，今天出場還發生小插曲，原本第一水道的他直到最後才被介紹出場，所幸出場的小意外沒影響成績，雖自評觸壁和轉身沒做到完美，王星皓仍游出台灣新頁。

「很謝謝爸爸和國訓的教練那麼努力的訓練我，那麼操。」王星皓笑說，下水游起來的感覺很像平時被操的疲勞度，「滿慶幸自己有被操到，比較不會有累，或怕累的想法。」

他的決賽成績和奧運A標1分59秒67只有0.21秒差距，他直說有些意外，不過慢慢來、循序漸進，「再拚一點應該就可以順利達到A標！」他也感謝半夜仍守在轉播前的加油團，「謝謝大家的加油和支持，我會再更努力的！」