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NBA／蓋里納利現身國泰3x 合照、簽名樣樣來

2019-07-06 23:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019國泰NBA 3x經過6大區域預賽的激烈廝殺，今天在台北信義香堤廣場點燃總決賽戰火，從地區預賽精挑細選出36支精英隊伍，在總決賽首日帶給現場籃球迷無比的視覺饗宴，爭取前往海外觀賞NBA的難得機會。

這次決賽還邀請球星蓋里納利（Danilo Gallinari）及溜馬隊吉祥物Boomer特地來台共襄盛舉，鼓勵這群年輕學子們要發揮「翅膀硬了」的精神，勇敢起飛追夢。

總決賽首日賽程除高中組之外，其餘一般男子組、一般女子組、挑戰男子組、挑戰女子組皆有比賽，預計選出各組別最終４強，晉級到明(7日)天一決勝負。蓋里納利本次特地來台為總決賽站台，他說：「這是我第一次來台灣，我非常享受在這裡的時刻，這是一個很棒而且令人舒服的地方。希望這些參加高水準賽事的年輕球員們，能夠點亮心中的夢想，持續勇敢朝著夢想前進。」

除了力挺國泰NBA 3x賽事，蓋里納利下午前往NBA Store與事前抽出的30位幸運球迷合照，展現球星私下充滿愛心的一面。其中一位來自新竹的陳先生，他先前因參與國泰金控與NBA共同推出活動，獲得NBA Store兩萬元購物金與球星陪同購物體驗獎勵，他為了與蓋里納利見上一面，更改原本周末已經安排好為小孩慶生的日本旅遊機票，蓋里納利得知這項消息後，特別為陳先生的小孩挑選NBA裝備，並送上親筆簽名球帽及籃球，讓陳先生一家人欣喜若狂。

在選出一般組、挑戰組男女４強後，總決賽首日賽程告一段落，明天登場的比賽更為精采，刺激的高中組也即將登場。本屆國泰NBA 3x高中組冠軍將獲得參加中國大陸浙江省諸暨市NBA訓練營的資格；挑戰組冠軍則可到大陸觀看「NBA上海賽」，至於一般組冠軍將能飛到美國，體驗最原汁原味的「NBA圓夢之旅」。

NBA義大利球星蓋里納利與陳先生一家人逛NBA Store。圖／主辦單位提供
NBA義大利球星蓋里納利與陳先生一家人逛NBA Store。圖／主辦單位提供
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