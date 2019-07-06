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世大運／李智凱奪男子全能銅牌 明拚鞍馬二連霸

2019-07-06 22:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年拿坡里世大運，體操好手李智凱先與隊友合力奪下團體銀牌後，今天在全能決賽以總分83.950分摘銅，這也是體操隊史首面全能銅牌，金牌則是日本萱和磨以87.000分奪下，俄羅斯史托特維奇（Ivan Stretovich）以84.375分鍍銀。

為了在10月的世錦賽直接取得東京奧運門票，李智凱近來全力備戰全能項目，他先在6月的體操亞錦賽中，以83.666分拿下我國在亞錦賽史上首面全能金牌，今年再度出戰世大運，李智凱同樣要在全能繼續尋求突破。

李志凱在全能資格賽以83.800分位居第三，僅次於日本好手萱和磨86.600分、谷川翔84.900分。全能決賽李智凱從地板項目展開，拿下14.250分，接著來到最拿手的鞍馬項目，李智凱再度拿出招牌的「湯瑪斯迴旋」，也在鞍馬拿下15.225分的高分。

之後李智凱的吊環13.150分、跳馬14.225分，前四項比完以56.850分高居第2，接下來兩項李智凱表現不如資格賽理想，雙槓13.850分、最後的單槓則拿下13.350分，總分83.950分摘下銅牌，而谷川翔在單槓發生要命失誤，也讓他摔掉了獎牌，接下來李智凱將在明天晚間6點挑戰鞍馬2連霸。

而日前李智凱攜手唐嘉鴻、徐秉謙，3人合力以167.400分摘下體操隊史世大運首面團體銀牌，過去體操隊在2005年伊士麥世大運由黃怡學跳馬摘金、林祥威鞍馬奪銅，2011年深圳世大運陳智郁吊環銅牌，以2017年台北世大運李智凱鞍馬金牌。

李智凱在拿坡里世大運男子全能獲銅。圖／大專體育總會提供
李智凱在拿坡里世大運男子全能獲銅。圖／大專體育總會提供
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李智凱在拿坡里世大運男子全能獲銅。圖／大專體育總會提供
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