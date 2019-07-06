全運會田徑參賽人數限額 教練發起連署望修改

2019-07-06 09:17 運動筆記 轉身



#1 全運會參賽人數爭議 連署望主辦改制

2019 全國田徑排名賽 7/1 當日，由張勝煇老師發起的全運會參賽人數改革之連署活動，現場邀請運動員、教練以及選手的親友們支持連署，期望藉由這樣的行動，讓全運會官方能夠聽見田徑選手與教練的聲音，期望能調整參賽人數的限制。

〈臺灣長跑競技網〉洪國智老師指出，數年前縣市合併後，台灣有近七成的人口集中在六都，但二十年來全運會田徑單項的參賽人數卻一直限制在兩人，田徑是所有運動項目當中人口最多的，幾乎全台灣所有的國小國中都有田徑隊，但對應的參賽人數一比卻顯得很少。

全國排名賽當天，連署增修全運會田徑各縣市參賽人數的簽名板。（圖片來源：張勝輝） 分享 facebook

「以女子馬拉松為例，目前國內現況最好的三位選手都在台北市，曹純玉(2:36:14)、謝千鶴(2:40:41)、張芷瑄(2:46:36)，三人成績全都是在上半年所寫下的，其中兩位在上屆里約奧運已是參賽標準之上，一位非常接近里約奧運參賽，但以以臺灣全運會的參賽制度而言，卻成了優秀選手參賽的限制」，洪老師強調此例不是針對特定項目說話，而是想凸顯全運會參賽制度的不合理，因為各項目的選手都有可能碰到類似的情況。

日前臺灣長跑競技網也做一份民調，近八百位的網友投票，僅有一票贊成維持現狀，其餘票數皆贊成參賽人數應該開放至三人以上，差別只在於是採奧運會模式（三人）、世錦賽模式（三人之外另增加外卡）、改良世大運模式（場地賽三人、道路賽五人），也引起熱烈討論；畢竟在國內最具指標性的田徑賽事中，若有最強的選手陣容與賽制並行，才能激發出最佳表現與成績。

上屆全運會女子馬拉松前三名陳淑華、謝千鶴與張芷瑄。（圖片來源：Lucas）

#2 霧之峰高原移訓 一窺高地訓練的不同之處

本週「真男人」張嘉哲、「老鄧」鄧新詮與曾廷瑋，飛往日本霧之峰展開三週的移地訓練，此次林世奇治療師也隨行，近年高地移訓的比例逐漸增加，許多中長跑選手都在七、八月至國外避暑並訓練。本次三人前往的訓練地點也相當具有歷史意義，張嘉哲在粉專中指出「這裡也可以說是日本高原訓練站的發祥地，包括在 1964 年東京奧運出賽馬拉松項目的円谷幸吉、君原健二以及寺沢徹三位選手皆是利用霧之峰高原站的田徑場進行訓練。」在這樣的氛圍與文化感染下，也讓他們對跑步更有感觸，也會時不時分享當地訓練的感受、經驗與心得，同時也會提及高地移地訓練的情形、內容或不同環境條件下物理治療的紀錄等等，有興趣的跑友可以持續關注。

張嘉哲、鄧新詮與曾廷瑋要一起在日本進行為期三週的移訓，圖為在機場出發前合影。（圖片來源：張嘉哲Chia-Che Chang ）

昨天 (7/4) 張嘉哲發了一則貼文「台灣很熱嗎？ #冷到開火爐#霧之峰高原移地訓練」，讓跑友看到既羨慕又忌妒。（圖片來源：張嘉哲Chia-Che Chang ）

#3 鄭兆村瑞典奪銅 下場賽事穩固鑽石聯賽排名

我國標槍好手「黃金右臂」鄭兆村昨日(7/4)凌晨出戰瑞典卡爾斯塔德田徑賽，在男子標槍決賽中，他以 81 公尺 22 奪銅，隊友黃士峰則繳出 78 公尺 33 成績單，名列第 4 位；緊接著鄭兆村前往鑽石聯賽摩洛哥站，力拚佳績，前兩站賽事結束後，他以 13 分暫排在首位，與世大運老對手「德國坦克」Andreas Hofman 並列第一 ，接下來登場的三站鑽石聯賽中，鄭兆村若能夠維持穩定表現，便有相當大的機會成為我國第一位在鑽石聯賽單項年度總積分名列前三的選手。

鄭兆村把握機會在鑽石聯賽擲出佳績，增加國際賽經驗的同時，也讓更多人關注到他的實力。（圖片來源：CKPC）

資料來源：臺灣長跑競技網社團、「田徑》歐洲田徑大獎賽 鄭兆村標槍鍍銅」

#4 長榮航空風波影響 黃金海岸馬拉松選手喊卡

本周澳洲黃金海岸馬拉松登場，「長跑甜心」張芷瑄與「長跑女俠」陳宇璿原定飛往當地比賽，但意外碰上國內長榮航空空服員罷工事件，因而減少飛航班次，當中就包含他們排定的航班，代辦旅行社便取消本次包辦的賽事行程，而她們經過考量後，為了避免增加額外開支以及更動原本的計畫，只好選擇放棄此次比賽，也在個人粉專上分享自己的本次不出賽的情況，但兩人並沒有為此抱怨，而是調整心情，並重新規劃接下來的計畫，將把目光放在更遠的路上。

「當時收到消息，一開始還沒辦法消化，但冷靜過後相信是老天要我準備充足一點再比賽！」，張芷瑄也決定更改計劃，預計找一場中國賽事驗收近期成果。（圖片來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang）

陳宇璿設定黃金海岸馬拉松為以賽代訓性質，經各種考量下，也決定不參賽了，接下來他將前往中國蘭州移地訓練。（圖片來源：陳宇璿 Yu-Hsuan CHEN）

資料來源：陳宇璿 Yu-Hsuan CHEN、張芷瑄 Chih-Hsuan Chang

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