世大運／再下一金 楊昆弼男子不定向飛靶驚險摘金

2019-07-06 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第二度參加世大運的劉宛渝率先在女子不定向飛靶奪金，替中華隊收穫2019年拿坡里世大運首金後，我國射擊好手楊昆弼接棒傳來好消息，他在男子不定向飛靶與斯洛伐克選手Filip Marinov戰到最後一分，楊昆弼以45分、1分之差驚險奪金，中華射擊隊單日收穫2金。

楊昆弼去年雅加達亞運射下個人金牌及混雙銀牌，今年世大運被評估具有奪金厚望。他在資格賽以122分排名第一晉級決賽，決賽開始斯洛伐克、芬蘭好手前8發都射中泥盤，反觀楊昆弼前9發錯失3個泥盤，一度落至第四名位置。

不過楊昆弼很快回穩，接連射中10個泥盤，躍居並列第二位置，之後他只在第27、38發失手，加上原本位居領先的Filip Marinov發生失誤，也讓楊昆弼有機會在第44發時追上並列領先，隨後雙方展開拉鋸，49發射完兩人還處於平手局面，最後一發先射的楊昆弼順利命中，也將壓力丟給Filip Marinov，最終楊昆弼就以1分之差驚險奪金，替中華隊再下一面金牌。