世大運／中華隊首金出爐 劉宛渝女子不定向飛靶奪金

2019-07-05 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



劉宛渝。 報系資料照 分享 facebook 2019年拿坡里世大運射擊競賽第2天賽程，中華隊又傳回捷報，第二次參加世大運的劉宛渝在女子不定向飛靶，以39分比下義大利蘿西（Fiammetta Rossi）的35分奪金，進帳射擊隊世大運首金，也是我國在本屆世大運首金。

昨天世大運首日中華代表團就有獎牌進帳，在去年雅加達亞運射下10公尺空氣混合團體金牌的林穎欣，首度參加世大運又有亮眼表現，她在女子10公尺空氣步槍收穫團體銀牌、個人銅牌，單日進帳兩面獎牌，也幫助中華代表團在本屆世大運獎牌庫開張。

今天射擊競賽進行第2天賽程，女子不定向飛靶決賽，2013年喀山世大運國手、去年雅加達亞運個人第5的劉宛渝這次第二度參加世大運，她先在資格賽以5輪121分、排名第一晉級決賽。

決賽前3發劉宛渝表現失常，只命中1個泥盤，一度陷入落後局面，不過她隨即回穩，接下來她連中10個泥盤，直到第14發才再度失手，之後劉宛渝再連中13發，一度領先第二名5分。

但換位置後劉宛渝連續失手4分，一度讓後後方的義大利選手蘿西追到1分差，但她隨即回穩，最終漂亮奪金；而稍後男子不定向飛靶決賽接續登場，我國楊昆弼以排名第1的122分挺進決賽，也有望替我國再下獎牌。

而男子10公尺空氣手槍，我國好手郭冠廷、黃維德雖在資格賽分別以排名第二、第七名晉級，但決賽兩人表現不佳，郭冠廷前10發一度站上第4名，隨後卻接連失誤，也讓其他選手「超車」，最終黃維德率先遭到淘汰，郭冠廷隨後也遭到淘汰，分別位列第七、第八名。