親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

運動筆記【海外馬拉松】熱力四射太平洋小島-美國塞班島【教練！我想跑步！】增強式訓練：跑步其實就像不斷地單腳蹲跳!
健行筆記烏來內洞國家森林遊樂區觀瀑步道。桂山電廠吃冰去與鹿同行~奇萊主山前的狂奔撤退
NBADanilo Gallinari的籃球之旅2019夏季聯賽- 爵士 vs. 馬刺 (7月4日)

世大運／中華隊首金出爐 劉宛渝女子不定向飛靶奪金

2019-07-05 21:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

劉宛渝。 報系資料照
劉宛渝。 報系資料照
分享
2019年拿坡里世大運射擊競賽第2天賽程，中華隊又傳回捷報，第二次參加世大運的劉宛渝在女子不定向飛靶，以39分比下義大利蘿西（Fiammetta Rossi）的35分奪金，進帳射擊隊世大運首金，也是我國在本屆世大運首金。

昨天世大運首日中華代表團就有獎牌進帳，在去年雅加達亞運射下10公尺空氣混合團體金牌的林穎欣，首度參加世大運又有亮眼表現，她在女子10公尺空氣步槍收穫團體銀牌、個人銅牌，單日進帳兩面獎牌，也幫助中華代表團在本屆世大運獎牌庫開張。

今天射擊競賽進行第2天賽程，女子不定向飛靶決賽，2013年喀山世大運國手、去年雅加達亞運個人第5的劉宛渝這次第二度參加世大運，她先在資格賽以5輪121分、排名第一晉級決賽。

決賽前3發劉宛渝表現失常，只命中1個泥盤，一度陷入落後局面，不過她隨即回穩，接下來她連中10個泥盤，直到第14發才再度失手，之後劉宛渝再連中13發，一度領先第二名5分。

但換位置後劉宛渝連續失手4分，一度讓後後方的義大利選手蘿西追到1分差，但她隨即回穩，最終漂亮奪金；而稍後男子不定向飛靶決賽接續登場，我國楊昆弼以排名第1的122分挺進決賽，也有望替我國再下獎牌。

而男子10公尺空氣手槍，我國好手郭冠廷、黃維德雖在資格賽分別以排名第二、第七名晉級，但決賽兩人表現不佳，郭冠廷前10發一度站上第4名，隨後卻接連失誤，也讓其他選手「超車」，最終黃維德率先遭到淘汰，郭冠廷隨後也遭到淘汰，分別位列第七、第八名。

亞運中華隊楊昆弼
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

世大運／李智凱唐嘉鴻攜手 奪體操男團隊史首銀

2019-07-05 08:50

舉重／郭婞淳北上移訓 為世錦賽備戰

2019-07-05 19:21

全運會場地積極整備 莊佳佳親自督導工程品質

2019-07-05 17:51

台新金力挺 空手道隊報喜

2019-07-05 02:11

女足世界盃／荷蘭首爭后 美國拚衛冕

2019-07-05 00:27

世大運／「火足球」開幕 林穎欣射擊奪1銀1銅

2019-07-05 00:11

世大運／中華隊獎牌開張 林穎欣單日進帳一銀一銅

2019-07-04 21:42

松山盃／對陳恩寄與厚望 黃萬隆：盼成為真正領導者

2019-07-04 19:24

美洲盃／退衛冕冠軍智利 秘魯44年再入決賽

2019-07-04 17:01

田徑／歐洲大獎賽 鄭兆村標槍鍍銅

2019-07-04 16:54

美洲盃／阿根廷梅西再次失意 痛批裁判不公

2019-07-04 16:51

跆拳道／魏辰洋拿亞運金牌周轉 拒接當鋪電話搞失蹤

2019-07-04 15:15

女足世界盃／美國隊長槓川普 WNBA女友齊嗆聲

2019-07-04 14:37

世大運／拿坡里開幕 聖火足球點燃高潮

2019-07-04 10:52

女足世界盃／延長賽進球！ 荷蘭退瑞典首闖決賽

2019-07-04 10:07
看更多

熱門文章

NBA／等待雷納德決定 格林：庫班在對我施壓了

2019-07-05 11:58

NBA／選現役第一隊 蓋里納利挑入前勇士三巨頭

2019-07-05 12:03

NBA／期待與雷納德聯手 蓋里納利看好快艇擊潰湖人

2019-07-05 11:44

NBA／火箭追逐麥基、伊古達拉 能否再現「神操作」？

2019-07-05 11:56

NBA／傳湖人有意追逐柏克 補強仍待雷納德動向

2019-07-05 10:09

NBA／快艇遭湖粉諷難成氣候 貝佛利：你們簽巨星照輸

2019-07-05 16:17

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

MLB／後援奪生涯首勝 王維中成台灣投手第4人

2019-07-05 08:15

日職／王柏融陷低潮連11打數未敲安 火腿仍獲勝

2019-07-05 20:41

MLB／生涯首勝到手！王維中後援2.1局無失分

2019-07-05 07:37

中職／職棒Lamigo轉賣 郭台銘證實有居間建議安排

2019-07-04 21:25

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

MLB／啤酒浴慶生涯首勝 王維中：好冷

2019-07-05 09:32

中職／郭台銘推薦合適團隊洽買Lamigo 支持職棒的賭合法化

2019-07-05 15:40

NBA／擔心失去自由市場目標球員 尼克放棄追逐雷納德

2019-07-05 10:24

NBA／嘻哈教父向雷納德喊話 史奴比狗狗獻唱招募之歌

2019-07-05 15:28

溫網／澳洲壞小子挑釁不斷 納達爾贏他超興奮

2019-07-05 10:43

MLB／洋基、大都會若包打擊王 將是史上第一次

2019-07-05 08:50

溫網／球直接朝蠻牛身上打 澳洲壞小子坦言是故意

2019-07-05 14:17

MLB／柳賢振10勝到手 本季17戰14場優質先發

2019-07-05 13:25

MLB／托瑞斯遞補進明星賽 洋基23歲以下第三人

2019-07-05 07:52

溫網／ 謝淑薇女雙首輪 直落二強勢晉級

2019-07-05 04:02

溫網／謝淑薇女雙速勝 小威廉絲二輪逆轉晉級

2019-07-05 09:32

世大運／李智凱唐嘉鴻攜手 奪體操男團隊史首銀

2019-07-05 08:50

中職／彭政閔先發打3棒 繼續挑戰兩千安

2019-07-05 17:15

MLB／今日戰績表 道奇柳賢振恢復水準6局無失分演出

2019-07-05 12:15

中職／下半季今開打 猿獅話題對決

2019-07-04 23:57

溫網／挑戰同年獲溫網法網雙料冠軍 巴蒂繼續挺進

2019-07-05 00:53

旅外台將／王柏融續熄火 陳偉殷後援挨轟

2019-07-05 00:20

LLB次青少棒／中華隊雖遭「三殺」 仍擊敗香港拿4連勝

2019-07-04 23:14

女足世界盃／荷蘭首爭后 美國拚衛冕

2019-07-05 00:27

日職／陽岱鋼先發4支1 巨人收下6連勝

2019-07-05 20:02

MLB CUP／大豐三連勝晉級四強 翁璵皓、蘇詠鈞初體驗

2019-07-05 12:32

小馬青少棒／中華拿到亞太區代表權 赴美爭隊史第10冠

2019-07-05 15:04

中職／恰恰引退倒數 2千安M2

2019-07-05 00:05

跑步知識／增強式訓練：跑步像不斷地單腳蹲跳

2019-07-05 09:44

MLB CUP／林子偉姪子開轟 壽天擊敗豐田

2019-07-05 15:55

小馬少棒／中華隊投打發威 將與南韓B爭亞太區代表權

2019-07-04 22:35

世大運／黃鈴娟26分率隊退墨西哥 女籃挺進八強

2019-07-05 19:28

溫網／臀部不痛了 墨瑞男雙首戰告捷

2019-07-05 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top