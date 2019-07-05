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舉重／郭婞淳北上移訓 為世錦賽備戰

2019-07-05 19:21聯合報 記者婁靖平╱即時報導

郭婞淳拿著自己手繪的餅乾盒推銷，呼籲大家一起作公益。記者婁靖平／攝影
郭婞淳拿著自己手繪的餅乾盒推銷，呼籲大家一起作公益。記者婁靖平／攝影
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舉重好手郭婞淳北上移訓，為9月世錦賽備戰，同時也不忘送上愛心，參加「守護雙老家庭、讓愛持續轉動」公益活動，義賣餅乾籌募經費。

郭婞淳目前在台北訓練，7月19日到8月9日再去日本移地訓練，她說：「這段時間剛好是明年奧運比賽期，先熟悉時段。」

世錦賽要挑戰2連霸，郭婞淳認為最大競爭對手是大陸選手，「挺舉成績和我不相上下」，她說：「世錦賽攸關明年奧運參賽資格，成績不能太差。」

世錦賽之後，郭婞淳還要12月邀請賽、明年亞錦賽等6場國際賽，繼續為奧運調整備戰。

郭婞淳世錦賽舉重
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