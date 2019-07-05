全運會場地積極整備 莊佳佳親自督導工程品質

2019-07-05 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



桃園市體育局局長莊佳佳（左二）。圖／桃園市體育局提供 分享 facebook 為了迎接10月的全國運動會，桃園市體育局局長莊佳佳今天親自參與「108年全國運動會-桃園市立田徑場整修工程」工程品質督導，希望能讓各縣市選手擁有優質且完善的比賽場域。

108年全國運動會訂於10月19至24日於桃園盛大舉辦，桃園市立田徑場為重點賽事田徑競賽的主場地，為讓各縣市參賽選手有優質且完善的比賽場域，桃園市政府於去年即積極向教育部體育署爭取修繕經費，並獲得補助。

本次田徑場修繕主要工項包括：田徑場工程、周邊設施整修（中央草坪、緩衝區、看台區整修工程、廁所整修、終點攝影台室內整修、夜間照明及機電修繕等。整個修繕完畢後，將申請國際田徑總會（IAAF）二級場地認證，可作為國內未來大型田徑競賽場地，其工程品質相形重要。

莊佳佳表示，108全運會由教育部主辦、桃園市政府承辦，為全國最大型綜合性賽會，是本市繼88年辦理首屆全運會後，暌違20年再次舉辦，籌備處刻正緊鑼密鼓籌辦中。

賽會期間將進行田徑、水上運動（游泳、跳水及水球）、射箭、羽球、手球、籃球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、擊劍、足球、體操(競技體操及韻律體操)、柔道、現代五項、划船、帆船、射擊、桌球、跆拳道（品勢及對打）、網球(含軟式網球)、鐵人三項、排球（室內排球及沙灘排球）、舉重、角力、曲棍球、高爾夫、橄欖球、棒（壘）球及空手道等30項應辦種類，以及武術、保齡球、卡巴迪及滑輪溜冰等4項選辦種類。

108年全國運動會競賽場地共約50處，其中需進行場地修繕的計有22案，工程總經費約新台幣2.5億元，除已完工之9處外，其餘13案均已完成招標作業，刻正如火如荼開展各項工進。

莊佳佳強調，雖然全運會工程工期較趕但施工品質絕對不能偏廢，未來還將針對本賽會場地進行專案督導查核，以期每件工程都能如期如質辦理完竣，達成全國運動會場地整備總體期程目標，未來修繕完畢後的場地，也會於賽會結束後提供桃園市民朋友更優質的運動空間。