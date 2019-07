溫網／球直接朝蠻牛身上打 澳洲壞小子坦言是故意

基里洛斯(後)與納達爾。 美聯社 分享 facebook 澳洲「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)昨天與「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在溫網男單第二輪狹路相逢,儘管他拿下次盤、將盤數扳平,最終仍以3:6、6:3、6:7(5:7)、6:7(3:7)落敗,無緣晉級,不過在比賽中還出現惹議畫面,基里洛斯在第三盤中一次回球直接朝著納達爾身上打,賽後他直言是故意的,且拒絕道歉。

比賽進行到第三盤第9局比分為15:40時,基里洛斯在回擊球時直接朝著納達爾方向打去,當下他並未向對手做出致意動作,也在賽後引發熱議。

賽後基里洛斯被問到這一球,他不改火爆個性,直言那一球就是故意的,且不願意向納達爾道歉,「我為什麼要道歉?我沒有打中他,球打到他的球拍了,不是嗎?我還拿下了這一分。」

基里洛斯繼續說:「他拿了多少大滿貫,銀行帳戶裡有多少錢?我認為他能擋住這朝他胸口來的球,所以我不會跟他道歉的。是的,我就是朝著他胸口打的。」

基里洛斯還兩度用「下手發球」,還對裁判執法頗有意見,不時念念有詞、向主審抱怨的畫面,而他也因不斷抱怨收到裁判的警告,「我依照自己的節奏發球,結果納達爾要我等一下,為什麼每次我發球都要遷就他的節奏呢?我氣的是裁判,結果主審說:『我想說的時候我會說。』而我則回:『喔,現在是很有權力就是了。』他(主審)處理比賽的方式太糟糕了。」

而納達爾也做出回應,他說:「我不會說他的做法是故意激怒對手,但有時他確實有危險的舉動。他這樣擊球是很危險的,因為你不知道球會去哪裡。這一球差點打到我,但我是職業球員,知道怎麼躲,但球也可能打中線審、甚至飛到觀眾席,說不定會打到人的眼睛。」

