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溫網／球直接朝蠻牛身上打 澳洲壞小子坦言是故意

2019-07-05 14:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

基里洛斯(後)與納達爾。 美聯社
基里洛斯(後)與納達爾。 美聯社
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澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天與「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）在溫網男單第二輪狹路相逢，儘管他拿下次盤、將盤數扳平，最終仍以3：6、6：3、6：7（5：7）、6：7（3：7）落敗，無緣晉級，不過在比賽中還出現惹議畫面，基里洛斯在第三盤中一次回球直接朝著納達爾身上打，賽後他直言是故意的，且拒絕道歉。

比賽進行到第三盤第9局比分為15：40時，基里洛斯在回擊球時直接朝著納達爾方向打去，當下他並未向對手做出致意動作，也在賽後引發熱議。

賽後基里洛斯被問到這一球，他不改火爆個性，直言那一球就是故意的，且不願意向納達爾道歉，「我為什麼要道歉？我沒有打中他，球打到他的球拍了，不是嗎？我還拿下了這一分。」

基里洛斯繼續說：「他拿了多少大滿貫，銀行帳戶裡有多少錢？我認為他能擋住這朝他胸口來的球，所以我不會跟他道歉的。是的，我就是朝著他胸口打的。」

基里洛斯還兩度用「下手發球」，還對裁判執法頗有意見，不時念念有詞、向主審抱怨的畫面，而他也因不斷抱怨收到裁判的警告，「我依照自己的節奏發球，結果納達爾要我等一下，為什麼每次我發球都要遷就他的節奏呢？我氣的是裁判，結果主審說：『我想說的時候我會說。』而我則回：『喔，現在是很有權力就是了。』他（主審）處理比賽的方式太糟糕了。」

而納達爾也做出回應，他說：「我不會說他的做法是故意激怒對手，但有時他確實有危險的舉動。他這樣擊球是很危險的，因為你不知道球會去哪裡。這一球差點打到我，但我是職業球員，知道怎麼躲，但球也可能打中線審、甚至飛到觀眾席，說不定會打到人的眼睛。」

納達爾Rafael Nadal
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