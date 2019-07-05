世大運／李智凱、唐嘉鴻攜手 奪體操男團隊史首銀

2019-07-05 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華隊唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙攜手拿下體操男團銀牌。圖／大專體總提供 分享 facebook 拿坡里世大運中華體操代表隊今天傳來奪牌好消息，我國亞運金牌得主李智凱與唐嘉鴻搭配上徐秉謙，今天在男子團體決賽攜手拿下167.400分佳績，以僅次於日本隊的表現拿下我國在世大運史上首面男子體操團體銀牌， 也是我國在射擊率先拿牌後，第二個奪牌的運動。

今年拿坡里世大運我國代表團先在射擊項目有所斬獲，由林穎欣在女子10公尺空氣步槍決賽拿下銅牌，空氣步槍女團也摘下銀牌，而今天凌晨的男子體操也傳來奪牌好消息。

這次團體賽我國派出李智凱、唐嘉鴻與徐秉謙三名選手出賽， 在六個項目中李智凱於最擅長的鞍馬拿下15.150分的第一名成績，跳馬則是以14.700排名第二，至於唐嘉鴻則是在單槓部分以14.700分領先群雄，最終中華隊就以總分167.400分的佳績拿下銀牌，僅次於日本隊的172.850分。

而這一面獎牌也是我國在世大運史上的首面體操團體獎牌，過去分別有黃怡學在跳馬與李智凱在鞍馬單項奪得金牌，林祥威與陳智郁則是拿過鞍馬與吊環銅牌。