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溫網／展現球后威力 芭蒂直落二速闖第三輪

2019-07-04 19:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

芭蒂。 路透
芭蒂。 路透
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登上「世界球后」後的第一場大滿貫賽事，澳洲好手芭蒂（Ashleigh Barty）展現頭號種子氣勢，今天在溫網女單第二輪只用了55分鐘，以6：1、6：3輕取世界排名第58的比利時范優凡克（Alison Van Uytvanck），追平個人溫網最佳成績，也將從法網起的連勝數字推進到14場。

芭蒂在法網女單奪冠，生涯首嘗大滿貫勝利滋味，接下來的伯明罕女網也順利登頂，擠下日本女將大坂直美成為新一任球后。2012年首度參加溫網，芭蒂只打了一場就遭淘汰，直到2017年才又再度回到倫敦，但結果同樣是「一輪遊」，去年她終於有所突破，闖進第三輪、締造個人溫網最佳成績。

今年她帶著球后頭銜第四度征戰草地大滿貫，芭蒂前兩輪都展現頭號種子氣勢，以直落二盤過關，今天面對過去曾有過一次交手的范優凡克，芭蒂一下場就連拿5局，只讓對手保住第6局的發球局，只用不到半小時的時間就拿下首盤勝利。

次盤芭蒂在1：1後把握破發機會，在第3、5局兩度破了對手發球局，取得5：1領先，並在盤末第9局再度破發，自己兩盤只被對手破了一個發球局，以不到一小時的時間速闖第三輪。

賽後芭蒂說：「我今天一開始表現得很不錯，沒有太多的失誤，唯一的小缺點，是今天的發球有些瑕疵，但整體來說我對今天表現非常滿意。」今天芭蒂一發進球率僅百分之56略遜於對手，不過她一發得分率達到百分之79，且比賽中只出現7次非受迫性失誤。

法網大坂直美比利

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