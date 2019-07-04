松山盃／對陳恩寄與厚望 黃萬隆：盼成為真正領導者

2019-07-04 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



松山高中新兵陳恩（右）。圖／松山盃提供 分享 facebook 今年JHBL率領永吉國中打下季軍的主控陳恩，畢業後加入HBL傳統名校松山高中，他也在此次松山盃獲得不少上場機會，松山總教練黃萬隆也十分看好這位新援，希望他將來能扛起球隊領導者的責任，「升上高中後，一切就是從零開始，加強防守、快攻，成為球隊真正的領導者。」

有「高中版瓊斯盃」的松山盃，邀請到美國、日本、馬來西亞球隊來台切磋球技，也讓台灣球員有更多國際賽經驗，這次松山盃黃萬隆也以增加球員經驗為目標，讓更多新兵上場磨練。

今天面對美國聖依納爵高中，松山幾乎整路壓著對手打，黃萬隆表示，接連面對日本、美國不同球風的隊伍，球員必須加快反應。黃萬隆說：「短期盃賽就是一戰定生死，不能有太多小失誤，這也是我們一直想要帶給球員的觀念。」

對於高一新生陳恩的表現，黃萬隆給予極大的肯定，「他的條件不錯，有速度、外線及敏捷，但缺點就是高度不夠。來到松山後一切就是從零開始，加強防守、快攻，成為球隊真正的領導者，能來到松山的球員都應該具有這樣的能力。」

而在第三節中段暫停時，出現陳恩被黃萬隆罰跑的畫面，賽後黃萬隆解釋，這並不是懲罰，而是紀律、態度的問題，「過去我們常與日本球隊交手，他們所展現出來的紀律是我們需要學習的。」