女足世界盃／美國隊長槓川普 WNBA女友齊嗆聲

2019-07-04 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



公開出櫃的美國隊隊長拉皮諾（圖），先前就已和美國總統川普槓上，她的女友WNBA西雅圖風暴隊球星柏德也撰文力挺。 美聯社 分享 facebook

女足世界盃決賽組合出爐，連3屆闖決賽的美國隊將碰首度叩關最終戰的荷蘭隊，而在台灣時間周日晚上11點登場的冠軍爭奪戰開戰前，場外另一場戰爭如火如荼的上演中。

公開出櫃的美國隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe），先前就已和美國總統川普（Donald Trump）槓上，在女足世界盃期間，她不滿川普對同志不友善而拒唱美國國歌，川普則在推特上要拉皮諾尊重國家、白宮和國旗，拉皮諾則是反擊說，美國隊若摘下世足賽冠軍，她也不會去白宮；在最新受訪時，她強調自己就是道地的美國人。

拉皮諾的女友、WNBA西雅圖風暴隊球星柏德（Sue Bird）本周也在網站《The Players Tribune》發文力挺拉皮諾，文章標題就是「所以總統恨死我的女友」。

5月底剛動膝蓋手術的柏德，暫時缺席WNBA賽季，卻能到法國見證美國隊的世界盃旅程；她透露，網站上的文章上周就已寫好，周二刊出，目前得到的評論都很正面；不過她也補充，標題上的髒話「F*cking」是呼應去年9月她的鼻子骨折文章，就像文章內容，都有幽默成分存在。

「這是一種輕鬆、有趣的方式來發聲，但也加入很多內容，最重要的是，我想為摩根（拉皮諾）宣傳，當她的後盾。」柏德提到，傳遞正確訊息的過程多首會有阻礙，但整體來說自己仍樂見事情的發展，「愛仍是多過於仇恨，很不幸的，仇恨仍存在，但這就是目前的現實。」

女足世界盃進入淘汰賽階段後，拉皮諾已累積4次進球，包括8強賽獨進兩球擊敗法國隊，是美國晉級最大功臣，但在4強賽對英格蘭之戰，她沒上場。