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美洲盃／退衛冕冠軍智利 秘魯44年再入決賽

2019-07-04 17:01台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

秘魯隊靠著沈穩防守、冷靜把握智利送出的失誤大禮，以3:0完勝對手，決賽將與巴西碰...
秘魯隊靠著沈穩防守、冷靜把握智利送出的失誤大禮，以3:0完勝對手，決賽將與巴西碰頭。(photo by Peru National Football Team Fanpage via Facebook)
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美洲盃爆出大冷門，尋求三連霸的智利在4強賽敗給祕魯隊！從小組賽開始就踢得順風順水的智利隊4日早上迎戰秘魯，雖然控制了場上多達3分之2的時間，卻總出現小失誤，秘魯把握幾次零散機會破門，以3:0爆冷淘汰智利，時隔44年再度闖入冠軍賽，他們將面對日前淘汰掉阿根廷的巴西隊，若能奪下隊史第三冠還能延續「闖入決賽就奪冠」的特別紀錄。

智利三連霸夢碎

根據《雅虎新聞網》報導，擁有著黃金一代的智利隊在王牌桑切斯領軍下，從小組賽就展強大組織能力，明星中場比達爾與阿朗吉斯等人狀態正佳，更運氣很好地避開了強權阿根廷和巴西，但卻在4日的四強賽踢到鐵板、遭秘魯淘汰，無緣與1947年的阿根廷一樣拿下美洲盃三連霸。

智利本役一如既往控制住場面，但繁複的倒腳與組織都過不了秘魯團隊死守，又發生幾次小失誤，被秘魯把握住打出反擊，上半場智利就處於極為不利的0:2落後，最終秘魯再靠著智利後場的越位陷阱失誤，由老隊長格雷羅推射得手，以3:0勝出，睽違44年再度殺入決賽。

秘魯靠團隊防守

據《ESPN》報導，這場賽果被稱為大爆冷一點都不為過，攤開秘魯隊本屆5場比賽，他們只拿下2勝2和1敗的戰績，卻能殺入決賽。外媒認為，秘魯能關關難過關關過的原因與沈穩的團隊防守密不可分，他們小組賽和八強賽各繳出一場0:0的和局，最終都靠著PK大戰勝出。

主帥加雷卡表示，秘魯隊並沒有能與巴西、阿根廷、智利或哥倫比亞能相比的超級巨星，但他們卻懂得利用團隊優勢，在面對強敵的比賽中讓出控球權，靠著死守、將比賽拖入勝負難料的PK大賽。

若看這場四強賽，秘魯中後場配合非常默契，聯手封死智利的組織大腦阿朗吉斯與比達爾，切斷他們與前場王牌桑切斯的連線，團隊防守將會是他們在決賽迎戰攻勢華麗的巴西隊的一大殺招。

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美洲盃

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