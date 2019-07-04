親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

運動筆記心態不見了【焦點人物】敢不敢更快？麵包師傅徐君宇力求突破：「想證明自己！」
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBADanilo Gallinari的籃球之旅2019夏季聯賽- 爵士 vs. 馬刺 (7月4日)

田徑／歐洲大獎賽 鄭兆村標槍鍍銅

2019-07-04 16:54中央社 台北4日電

鄭兆村。 資料照(中華田徑協會提供)
鄭兆村。 資料照(中華田徑協會提供)
分享
亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今天凌晨在歐洲田徑黃金大獎賽、瑞典的卡爾斯塔德站男子標槍決賽，擲出82公尺11鍍銅，並替接下來的國際田徑鑽石聯賽摩納哥站暖身。

鄭兆村今年已先後參加過國際田徑鑽石聯賽上海與奧斯陸2站，他分別拿下銀牌與銅牌，連續2場鑽石聯賽都站上頒獎台，寫下台灣田徑最傳奇的一章。

今年鄭兆村在5月的田徑鑽石聯賽上海站，飆出本季最佳的87公尺12，不但讓他提前跨越85公尺的奧運參賽大關，這個成績本季全球名列第4，而他本季至今出賽9站，場場都穩定繳出80公尺以上的成績，此外還有3場突破85公尺大關。

連續2年前往瑞典參賽的鄭兆村，今天狀況不算理想，首擲僅丟出78公尺05，接下來連續2擲都失敗，所幸他在第4次試擲找回節奏，擲出本場個人最佳的81公尺22，最後收尾的第6擲雖沒能再創佳績，但也有80公尺25的水準。

卡爾斯塔德站男子標槍項目，最終由2016里約奧運金牌得主，德國名將羅哈勒（Thomas Rohler）以83公尺76摘金，瑞典好手安伯（Kim Amb）則以81公尺66、些微之差擊敗鄭兆村的81公尺22，拿下銀牌。

至於同場出賽的台灣標槍好手黃士峰，今天則繳出78公尺33，在8名參賽選手中名列第4。

接下來鄭兆村將在7月12日再戰鑽石聯賽摩納哥站，除盼能突破本季個人最佳成績，也希望能夠再次站上頒獎台。

鄭兆村田徑黃士峰

相關新聞

女足世界盃／美國隊長槓川普 WNBA女友齊嗆聲

2019-07-04 14:37

世大運／拿坡里開幕 聖火足球點燃高潮

2019-07-04 10:52

美洲盃／退衛冕冠軍智利 秘魯44年再入決賽

2019-07-04 17:01

美洲盃／再次失意 梅西痛批裁判不公

2019-07-04 16:51

跆拳道／魏辰洋拿亞運金牌周轉 拒接當鋪電話搞失蹤

2019-07-04 15:15

女足世界盃／延長賽進球！ 荷蘭退瑞典首闖決賽

2019-07-04 10:07

世大運／大勝斯洛伐克21分 女籃分組賽搶先開胡

2019-07-03 21:45

蒙古亞洲競體錦標賽 丁華恬女子平衡木金牌獻獎新北

2019-07-03 13:10

女足世界盃／擋下英格蘭12碼 美國連3屆闖決賽

2019-07-03 11:13

世大運／拿坡里開戰！「黃金左手」吳宗軒掌旗

2019-07-03 07:50

台灣第一人 賴冠傑輕艇征戰世界盃

2019-07-03 00:27
看更多

熱門文章

中職／桃猿宣布轉手 新軍味全龍虧大了？

2019-07-04 09:28

日職／王柏先發對西武首度4支0 火腿5:3拉連勝

2019-07-03 20:06

NBA／雷納德下封口令 未來動向超神祕

2019-07-04 10:24

NBA／林書豪動向預測 美華裔總統參選人也亂入

2019-07-03 17:30

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

NBA／灰熊太陽交易案 考佛、傑克森互換東家

2019-07-04 08:55

NBA／史陶德邁爾、艾利斯想復出 盼加盟奪冠強隊

2019-07-04 14:50

中職／劉玠廷證實虧損嚴重 每年請總公司支援

2019-07-03 17:40

NBA／名嘴爆料不實？ 杜蘭特怒回髒話

2019-07-04 13:52

NBA／搭檔活塞禁區雙塔 莫里斯一年約加盟

2019-07-04 13:15

NBA／兩年700萬美元 馬揚諾維奇加盟獨行俠

2019-07-04 11:38

NBA／與老鷹達成交易 灰熊終於擺脫帕森斯

2019-07-04 11:26

中職／談桃猿轉賣決定 各球團發表看法

2019-07-03 18:50

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00

中職／Lamigo賣隊心情 前兄弟領隊洪瑞河最懂

2019-07-04 09:26

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

中職／資金未齊及變數影響 第6隊暫緩申請

2019-07-04 15:40

中職／16年虧損16億！桃猿轉賣最快年底易主

2019-07-04 00:34

MLB／胡智為遭指定轉讓 本季台將第二人

2019-07-04 07:57

NBA／好兄弟離隊心碎 哈里斯：我在大哭

2019-07-04 17:04

溫網／開老車古典風 費德勒最想和喬丹喝一杯

2019-07-03 18:48

中職／猿隊轉手違規？馮勝賢：現階段協助最重要

2019-07-03 17:55

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50

溫網／謝淑薇晉單打第三輪 詹家姊妹雙打也開胡

2019-07-03 19:41

MLB／明星賽沒托瑞斯 洋基教頭：根本是笑話

2019-07-04 07:50

中職／奪冠後、五隊前... 猿隊起碼值6億

2019-07-03 23:51

MLB／兩大紀錄同時達陣 哈波紀錄球被丟回場內

2019-07-04 10:43

中職／第12支消失的球隊 聯盟球隊變動多

2019-07-03 23:48

NBA／麥克康奈爾加盟 溜馬湊齊「T.J.家族」

2019-07-04 16:57

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

溫網／約克維奇輕鬆晉級第三輪 記者會意外失焦

2019-07-04 12:28

NBA／喜歡職業進攻模式 狀元威廉森：更好運作

2019-07-03 17:37

溫網／謝淑薇再晉級 詹家姊妹開胡

2019-07-03 23:52

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

2019-07-04 16:29

NBA／蓋里納利展開訪台行程 謝球迷熱情支持

2019-07-03 20:55

中職／桃猿喊賣逾10年 劉家父子也糾結

2019-07-03 23:45

中職／不捨創隊員工 劉玠廷：也是掙扎的原因

2019-07-04 07:49

中職／若三連霸後退場 猿隊將成史上第二例

2019-07-04 07:49

MLB／全壘打大賽沒有他 大谷證實沒收到邀約

2019-07-04 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top