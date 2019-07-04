田徑／歐洲大獎賽 鄭兆村標槍鍍銅

2019-07-04 16:54 中央社 台北4日電



鄭兆村。 資料照(中華田徑協會提供) 分享 facebook 亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今天凌晨在歐洲田徑黃金大獎賽、瑞典的卡爾斯塔德站男子標槍決賽，擲出82公尺11鍍銅，並替接下來的國際田徑鑽石聯賽摩納哥站暖身。

鄭兆村今年已先後參加過國際田徑鑽石聯賽上海與奧斯陸2站，他分別拿下銀牌與銅牌，連續2場鑽石聯賽都站上頒獎台，寫下台灣田徑最傳奇的一章。

今年鄭兆村在5月的田徑鑽石聯賽上海站，飆出本季最佳的87公尺12，不但讓他提前跨越85公尺的奧運參賽大關，這個成績本季全球名列第4，而他本季至今出賽9站，場場都穩定繳出80公尺以上的成績，此外還有3場突破85公尺大關。

連續2年前往瑞典參賽的鄭兆村，今天狀況不算理想，首擲僅丟出78公尺05，接下來連續2擲都失敗，所幸他在第4次試擲找回節奏，擲出本場個人最佳的81公尺22，最後收尾的第6擲雖沒能再創佳績，但也有80公尺25的水準。

卡爾斯塔德站男子標槍項目，最終由2016里約奧運金牌得主，德國名將羅哈勒（Thomas Rohler）以83公尺76摘金，瑞典好手安伯（Kim Amb）則以81公尺66、些微之差擊敗鄭兆村的81公尺22，拿下銀牌。

至於同場出賽的台灣標槍好手黃士峰，今天則繳出78公尺33，在8名參賽選手中名列第4。

接下來鄭兆村將在7月12日再戰鑽石聯賽摩納哥站，除盼能突破本季個人最佳成績，也希望能夠再次站上頒獎台。