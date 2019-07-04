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世大運／拿坡里開幕 聖火足球點燃高潮

2019-07-04 10:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拿坡里世大運聖火點燃。圖／FISU提供
拿坡里世大運聖火點燃。圖／FISU提供
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2019拿坡里世大運開幕典禮於台灣時間今天凌晨3點登場，中華代表團在男排隊長「黃金左手」吳宗軒掌旗下進場，義大利國腳因西涅（Lorenzo Insigne）最後起腳將燃燒的足球射向聖火台、點燃大會聖火，將開幕氣氛推向高潮。

中華代表團上屆台北世大運「回家比賽」，超過3百名選手締造隊史最佳的26金34銀30銅成績，但拿坡里臨時接手承辦世大運，規模、人數都縮水，今年中華代表團只有131名選手參加13種運動，各代表隊從上周起率續啟程。

中華代表團泳將卓承齊拿起手機紀錄開幕典禮。圖／大專體總提供
中華代表團泳將卓承齊拿起手機紀錄開幕典禮。圖／大專體總提供
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在當地時間3日晚上9點舉行的開幕典禮在聖保羅體育場開幕，由執行超過20個奧運開幕式的創意與執行公司「Balich Worldwide Shows」規劃，米蘭2015年世博會「生命之樹」和義大利首個節目都列入節目演出內容，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也親自出席宣布賽會展開。

中華女籃隊賽程昨天已展開，多支代表隊下榻處也非拿坡里市區，代表團在不影響選手休息恢復規劃下和參賽準備下，開幕典禮由男排、擊劍、柔道、游泳及網球代表隊的選手及教練出席，在體育署署長高俊雄親自帶領下繞場。

中華代表團由男排隊長吳宗軒擔任開幕典禮掌旗官。圖／大專體總提供
中華代表團由男排隊長吳宗軒擔任開幕典禮掌旗官。圖／大專體總提供
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擔任掌旗官的「黃金左手」吳宗軒從2015年光州世大運開始與會，去年還和中華男排打下雅加達亞運銅牌；拿坡里將是他的世大運畢業戰，獲選掌旗官後，更期待率學弟站上頒獎台，突破光州世大運的隊史最佳第4名成績。

拿坡里世大運聖火點燃。圖／FISU提供
拿坡里世大運聖火點燃。圖／FISU提供
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保羅

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