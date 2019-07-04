女足世界盃／延長賽進球！ 荷蘭退瑞典首闖決賽

2019-07-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



女足世界盃史上第一次的4強延長賽，荷蘭隊遠射攻破球門，在驚滔駭浪中以1：0力克瑞典隊，隊史首闖決賽 美聯社 分享 facebook

過去對戰雖落下風，荷蘭隊今天在女足世界盃續寫新猷，靠著中場大將葛蘿伊能（Jackie Groenen）在延長賽遠射攻破球門，在驚滔駭浪中以1：0力克瑞典隊，隊史首闖決賽，周日最終戰將和連3屆闖決賽的美國隊爭冠。

正規賽雙方超過兩位數的起腳都沒破網，90分鐘踢完仍維持0：0，展開女足世界盃史上第一次的4強延長賽；荷蘭率先突破僵局，葛蘿伊能右腳抽射的皮球鑽進瑞典球門左下死角，讓荷蘭的驚奇旅程再前進一步。

「我看到很棒的空檔，我們這幾周都有討論，我應該多攻擊，這球來得正是時候。」葛蘿伊能開心的說。

不過荷蘭過去和美國24次交手只拿過2勝，近期更吞下6連敗，葛蘿伊能說：「對手是很強壯的隊伍，是美國隊，不過只剩一場比賽，什麼都有可能，誰知道會發生什麼事呢？」

荷蘭女將洛沃斯（Dominique Bloodworth）也表示，知道最終戰對手信心十足，「但我們也很有自信，我們知道還沒拿踢出最好內容，但仍晉級決賽，所以對我們國家來說是很不可思議的事。」

瑞典曾在2003年闖進決賽，但在延長賽以1：2敗給德國隊；今天再吞延長賽敗仗，無緣16年來的首度決賽，教頭格哈德森（Peter Gerhardsson）無奈說：「該說什麼呢？你沒有生氣或難過，也不是失望，但當然，並不開心，而是空虛，這就是我現在的感受。」

瑞典和英格蘭將在周六晚間的季軍戰碰頭。