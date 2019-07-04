溫網／男雙決勝盤殘念止步 謝政鵬混雙攜手謝淑薇

2019-07-04 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



生涯第二度挑戰溫布頓，「A鵬」謝政鵬挑戰男雙首勝仍差一步，今天凌晨他和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）與列14種子的奧地利組合馬拉奇（Oliver Marach）／梅哲（Jurgen Melzer）大戰五盤、歷時3小時20分鐘，以3：6、4：6、6：1、6：2、9：11敗陣。

唯一的男雙「台將希望」雖首輪止步，不過謝政鵬混雙將首度和姊姊謝淑薇在大滿貫合作，姊弟倆排在籤表下半區，只要首戰擊敗日本組合麥克拉克蘭（Ben McLachlan）／加藤未唯，第二輪就會和排第8種子的詹詠然／克羅埃西亞多帝吉（Ivan Dodig）正面碰頭。

謝政鵬在2008年和「小胖」楊宗樺打下溫布頓青少年男雙金盃，不過轉入職業後直到2017年才重返草地大滿貫；今年二度與會，他和朗卡特在落後兩盤下急起直追，但決勝盤雖在第18局瓦解對手兩個賽末點，第20局卻沒能再保發，讓奧地利組合連拿4分，辛苦駛進第二輪。

謝政鵬挑戰男雙勝利差一步，接續將和謝淑薇搭檔混雙，謝淑薇也成女單、女雙和混雙都參賽的唯一台將；她昨天女單第二輪打下比利時女將費莉普金斯（Kirsten Flipkens），溫網第4日賽程將在女雙首輪出賽，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）是大會第3種子，將在第6球場壓軸戰碰首輪將碰德國、瑞士聯軍芭瑟（Mona Barthel）／克諾爾（Xenia Knoll）。

昨天混雙籤表出爐，4名台將全部入列，除謝家姊弟和法網完成混雙連霸的「台克」組合有機會第二輪碰頭，詹皓晴和地主斯庫普斯基（Neal Skupski）列第9種子，排籤表上半區的台英組合首輪輪空，直接站上第二輪。