女足世界盃／擋下英格蘭12碼 美國連3屆闖決賽

2019-07-03 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國隊拿到第一張女足世界盃決賽門票。 美聯社 分享 facebook

從沒踏上過的女足世界盃決賽舞台，英格蘭隊今年又差了一步，美國隊今天凌晨靠普蕾絲（Christen Press）和摩根（Alex Morgan）進球建功，加上門將納瑟爾（Alyssa Naeher）84分鐘擋下英格蘭的罰球，助隊4強賽以2：1淘汰英格蘭，拿到第一張決賽門票。

這是美國連3屆女足世界盃闖進最終戰，尋求隊史第4冠的隊手將是瑞典隊和荷蘭隊的勝家，兩支歐洲勁旅將於台灣時間明天凌晨3點爭決賽門票。

英格蘭原本有絕佳機會扳平戰局，美國第10分鐘靠普蕾絲率先進球後，英格蘭懷特（Ellen White）19分鐘馬上破網回應；美國球星摩根31分鐘的頭槌雖助美國再超前，但英格蘭下半場也獲得罰球機會，不料隊長霍頓（Steph Houghton）的追平一踢卻被納瑟爾沒收。

「很難用言語形容，我們用盡一切方式和世上最佳之一的球隊對陣，我以大家為榮，但我很失望錯失罰球和我們設定的目標。」霍頓遺憾說，相信球隊有能力擊敗美國，「我今天得到罰球機會，我也練習多次，我是很有信心的，卻讓團隊失望了，我毀了一切，心都要碎了。」

英格蘭主帥內維爾（Phil Neville）坦言難受，但他強調低氣壓不能持續太久，球隊還有季軍戰要面對，「我已經要往前進了，我已經開始期待星期天的比賽，我會看到球員的態度，她們從沒讓我失望。」

欣喜迎接勝利的美國成對照組，教頭艾里斯（Jill Ellis）笑說：「我無法形容多以這支隊伍為榮，這是每個人努力的成果，這也是納瑟爾的光榮時刻，我們還有一場比賽，還有4天能準備，這對我們很有幫助。」