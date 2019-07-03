溫網／混雙夢幻組合定案！ 墨瑞、小威攜手

2019-07-03 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



在溫布頓首輪開出紅盤的美國名將小威廉絲（Serena Williams），為賽事再添話題，她答應「英國希望」墨瑞（Andy Murray）的邀請，兩位前世界第一要組成「夢幻組合」，挑戰混雙金盃。

早在溫布頓開戰前，墨瑞就透露想邀小威合作的想法，小威在今天凌晨女單首戰以直落2開胡的後點頭，她笑說：「我們在場上很相像，我一直很喜歡他。」小威補充說，墨瑞除了球場上表現卓越，場外也會關心許多議題，像是為女性發聲，很少球員能做到這些，也因此讓墨瑞更值得尊敬。

37歲的小威在女單首戰以6：2、7：5拍下義大利的蒙提康妮（Giulia Gatto-Monticone），生涯第19度參賽開出紅盤；她在去年打進決賽，但不敵德國前球后柯波兒（Angelique Kerber），今年要再次挑戰第24座大滿貫金盃。

32歲的墨瑞則是溫布頓2013年和2016年的男單冠軍，他在今年初動金屬髖關節手術，並且在溫布頓前的草地賽季復出，回歸賽場第一站就打下皇后草地賽男雙金盃；在這次溫布頓比賽是和法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）合作，若是順利闖關，第三輪將對決哥哥傑米‧墨瑞（Jamie Murray）。

墨瑞曾在2006年溫布頓和比利時女將費莉普金斯（Kirsten Flipkens）搭檔打到第二輪，2012年倫敦奧運更和同胞蘿布森（Laura Robson）摘下金牌；37歲的小威則握有兩座大滿貫混雙金盃，兩座都是1998年和白俄羅斯搭檔米爾尼（米爾尼）打下，兩人先在溫布頓登頂，在美網又收穫榮耀。

溫網混雙共有64籤，籤表將於今天公布，我國女雙好手詹詠然、詹皓晴也將參賽。