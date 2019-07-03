世大運／拿坡里開戰！ 「黃金左手」吳宗軒開幕掌旗

2019-07-03 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拿坡里世大運今天正式時燃戰火，中華代表團由女籃率先出賽，台灣時間明天凌晨3時登場的開幕典禮也確定掌旗官人選，將由中華男排的「黃金左手」吳宗軒出任。

中華代表團今年派出131位選手出征，目前游泳、競技體操、擊劍、射擊、柔道、桌球、網球、排球及女籃等9支團隊已抵達，田徑、跆拳道、射箭及韻律體操等4支代表隊因賽程安排於世大運後段，預計於7月3日起陸續抵達拿坡里；當地時間2日下午先舉行入村升旗升旗儀式，行政院政務委員張景森及體育署長高俊雄也親自出席。

高俊雄表示，本屆世大運住宿地時依據運動種類而分散於不同區域，中華代表團的13支隊伍被分在6處不同的住宿地時，對於醫療及行政後勤支援系統的確是一大挑戰。體育署為確實掌握各代表隊在參賽過程中的實際需求，已由先遣人員邀集醫師及防護員實際走訪各代表隊所進駐的選手住宿區，並建立完整的後勤支援網絡，將依據各隊伍需求提供即時及確實的協助。

拿坡里世大運於當地3日晚上9時（台灣時間4日凌晨3時）在聖保羅體育場開幕，由執行超過20個奧運開幕式的創意與執行公司「Balich Worldwide Shows」規劃，米蘭2015年世博會「生命之樹」和義大利首個節目都列入節目演出內容。