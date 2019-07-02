國手齊聚 球類FUN電營開幕
邁入第三年的「台電球類FUN電營」，今天在台電女羽隊宋碩芸、女排「自由女神」楊孟樺、女籃「漂亮寶貝」郭佳紋、棒球隊「亞運鐵捕」陳瑞慕、男排「閃電丸子」張善源和男足球「台灣隊長」陳毅維現身下熱鬧開幕，今年五大球類將舉辦12場次，遍及北、中、南、東部、澎湖，吸引3600名學員報名。
台電2019球類FUN電營聯合開幕典禮今天在新北市重慶國小隆重揭幕，台電公司董事長楊偉甫表示，台電長期扎根國內體育活動，可說是國內培育國手搖籃，今年更以「全民動起來、臺灣亮起來」為號召，鼓勵全民一起投入球類運動，共同孕育臺灣之光。
台電育樂會主任委員李鴻洲表示，台電球類FUN電營積極培育國家體育幼苗，在營隊活動中融入「誠信、關懷、服務、成長、紀律、團隊、健康」等特色活動，希望藉由運動培養小球員良好紀律與團隊合作的運動家精神，帶領小朋友健康快樂的成長，為了讓小朋友快樂學習球類運動，台電指出，所有參與教學的教練及球員事先接受過專業訓練，將為學員留下難忘的暑假回憶。
中華民國排球協會秘書長鄭松益、中華民國羽球協會理事長張國祚及台電各個電力單位主要幹部皆出席，台電各球隊的球星也齊聚重慶國小，吉祥物「虎寶」可愛模樣也吸引許多小學員。
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