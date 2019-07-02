國手齊聚 球類FUN電營開幕

2019-07-02 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



球類FUN電營今天開幕。圖／台電提供 分享 facebook 邁入第三年的「台電球類FUN電營」，今天在台電女羽隊宋碩芸、女排「自由女神」楊孟樺、女籃「漂亮寶貝」郭佳紋、棒球隊「亞運鐵捕」陳瑞慕、男排「閃電丸子」張善源和男足球「台灣隊長」陳毅維現身下熱鬧開幕，今年五大球類將舉辦12場次，遍及北、中、南、東部、澎湖，吸引3600名學員報名。

台電2019球類FUN電營聯合開幕典禮今天在新北市重慶國小隆重揭幕，台電公司董事長楊偉甫表示，台電長期扎根國內體育活動，可說是國內培育國手搖籃，今年更以「全民動起來、臺灣亮起來」為號召，鼓勵全民一起投入球類運動，共同孕育臺灣之光。

台電育樂會主任委員李鴻洲表示，台電球類FUN電營積極培育國家體育幼苗，在營隊活動中融入「誠信、關懷、服務、成長、紀律、團隊、健康」等特色活動，希望藉由運動培養小球員良好紀律與團隊合作的運動家精神，帶領小朋友健康快樂的成長，為了讓小朋友快樂學習球類運動，台電指出，所有參與教學的教練及球員事先接受過專業訓練，將為學員留下難忘的暑假回憶。