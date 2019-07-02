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羽球／戴資穎半裸秀背肌 網友：前面鏡子拿回來

2019-07-02 14:51聯合報 記者徐如宜╱即時報導

世界球后戴資穎在臉書秀背肌：一年一拍～長得差不多！摘自戴資穎臉書
世界球后戴資穎在臉書秀背肌：一年一拍～長得差不多！摘自戴資穎臉書
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世界球后戴資穎今天在臉書分享背肌美照，指「一年一拍～長得差不多」，吸引穎迷瘋狂留言，兩小時就吸引兩萬多人按讚。結實的背肌彷若一雙天使的翅膀，網友幽默地說：「誰拿掉前面的鏡子，還不快點拿回來！」

小戴目前正在備戰印尼公開賽，律己甚嚴的她一向不吝分享自己的訓練成果，從結實的腹肌到背肌，都是為了世界第一付出的代價。

穎迷對這樣的肌肉線條讚不絕口，「實在太殺了！」「我好像看到範馬勇次郎（地表最強男人）的背影！」也有人以「藝術品」稱之，奧林匹克追求的力與美的結合在此得到印證。網友說，世界第一果然要付出很多代價，這肌肉是多少煎熬才能練就？

戴資穎天使

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