影／台灣划進世界盃第1人 表揚後淚崩：「媽媽不在了」

2019-07-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台灣輕艇史上，出現首位划進世界盃Final A的選手，他就是佛光大學學生賴冠傑。

ICF國際輕艇總會「2019輕艇競速世界盃系列賽」，今年5月30日到6月2日在德國杜伊斯堡舉行，賴冠傑在第2站A組決賽中，拿下單人200公尺加拿大式艇第9名，是台灣第一人，也是台灣輕艇史上，國際賽事最佳成績。

賴冠傑獲得殊榮，高興之餘，不敢放鬆，回國後，繼續勤練，昨天在龍潭湖練划到晚上7點，宜蘭縣長林姿妙表揚今天在縣務會議中表揚，賴冠傑趕在表揚前，又揮汗集訓完，再去受獎。

「我們是室外運動，特別黑！」賴冠傑受訪時，談起訓練的甘苦，幽默地這麼說，也表示，比賽就是得獎時最開心，輸了就難過，但多補充水份，堅持訓練，一切成果都是「家人支持、老師的栽培！」

他說，因體格不錯，被教練廖學滏老師找來訓練，剛開始也疑惑：練那個幹嗎？會排斥，後來看學長都很強，覺得自己應該也可以！

被問起最開心的事，他說：「好名次就開心！」「痛苦呢？」「是輸的時候！」

當被問到曾經有想過放棄嗎？賴冠傑說：「有，中間有很多次想要放棄。」是碰到什麼問題嗎？除了比賽輸了之外...

此時，賴冠傑忍不住，眼泛淚光，當場掉下男兒淚，哭著說：「是媽媽不在…」啜泣並掩著臉哭著說：「因為我的一個媽媽不在，很不想練，媽媽過世不想學」真情流露，令人動容。

不過，他擦完淚，挺起胸膛說：「現在媽媽（阿姨）為我加油，現在有好成績，好要更好。」

賴冠傑說，未來往上走，到國外接受培訓，轉當教練，謝謝媽媽與家人與老師，一路來支持。

賴冠傑的阿姨說，賴冠傑媽媽2年前癌逝，自己小時候與冠傑親，帶他長大，「我是阿姨，但小時，冠傑就叫我媽媽」她說，自己是當了媽媽才學會當媽媽，鼓勵他，希望冠傑愈來愈好，往上。