田徑／拚東奧達標 陳奎儒「搭引擎」求進化

2019-07-01 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北報導



陳奎儒全國排名賽110公尺跨欄僅跑出13秒92成績。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

「台灣欄神」陳奎儒昨天在全國田徑排名賽（夏季）男子一一○公尺跨欄，跑出本季最差成績十三秒九二成績，教練王國慧坦言自己本就預期子弟兵這次的成績不會太好，現階段就是著重在他的臀大肌及髖關節運用；對於現階段的改造，陳奎儒說：「希望能在未來看到進化版的自己。」

今年五月的台灣國際田徑公開賽決賽，陳奎儒跑出十三秒三四的新全國紀錄摘金，距離達標東奧只差○點○二秒，接下來他將跟隨教練課表，逐漸將狀況調回顛峰，盼在九月底的世錦賽拚達標。

近期都是以體能訓練為主的陳奎儒，雖然訓練量沒有增加，但整體強度都較之前冬訓期更高，身體疲勞的情況下，賽前自己就預期成績不會太理想，「賽前只希望不要出現十四秒就好了，也因為身體較為疲勞，老師（王國慧）也叫我把技術做好就好，以不要受傷為原則。」

王國慧表示，原本預計這場比賽跑到十三秒八就差不多，但知道現場有逆風，所以這樣的成績還可以接受。她也透露，現在陳奎儒都只是用小腿在跑步，但其實他的臀大肌及髖關節非常有力，只是他還不會使用，現階段就是要加強這部分訓練，讓成績繼續向上突破。

陳奎儒說：「之前我就像是車子只靠輪胎在跑，現在就是要搭上引擎，希望經過這樣的調整，能在未來看到進化版的自己。」