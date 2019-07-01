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溫網／直落三拍落德老將 約克維奇衛冕開紅盤

2019-07-01 22:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

去年成功在溫網奪冠，也找回昔日身手，連續收下三場大滿貫冠軍，塞爾維亞「世界球王」約克維奇今年前來尋求衛冕，首戰碰上世界排名第57的35歲德國老將科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber），拚戰2小時02分鐘，以6：3、7：5、6：3取勝，成功邁出連霸第一步。

約克維奇去年溫網揮別肘傷，打下生涯第13座大滿貫男單金盃，證明自己仍是網壇頂尖球員之一，接下來他連續在美網澳網封王，不過法網在四強賽不敵奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），無緣二度達成連續摘下四大滿貫賽金盃的紀錄。

今年再度重返溫網，約克維奇表示，感覺與去年有很大的不同，去年他在肘傷後打下金盃，帶給自己很多信念。不過今天他首輪面對科許瑞柏卻陷入苦戰。

生涯對戰取得10勝2負優勢的約克維奇，首盤一下場就遭到破發，不過他立刻在下一局破回發球局，連破帶保連下4局，以6：3先下一城。次盤球王發球局又率先失守，陷入0：2的落後，不過他複製上一盤戲碼，立刻破回發球局，之後雙方各自保發，5：5後關鍵第11局，約克維奇再度破發成功，取得盤數2：0領先。

第三盤雙方前6局互保發球局，關鍵第7局約克維奇成功突破僵局，在5：3取得「聽牌」優勢後，最後以一記正拍對角致勝球拿下勝利，下一輪他將碰上美國好手庫德拉（Denis Kudla）。

約克維奇美網澳網

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