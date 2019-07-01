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田徑／全國排名賽沒跑好 陳奎儒：嚇到但可接受

2019-07-01 18:03聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

陳奎儒。記者余承翰／攝影
陳奎儒。記者余承翰／攝影
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「台灣欄神」陳奎儒今天在2019全國田徑排名賽（夏季）跑出本季最差成績13秒92成績，賽後他坦言看到這個成績有些嚇到但可以接受，現在正在體能調整期的他，接下來就是就技術問題去做改善，將重心擺在9月的田徑世錦賽，努力達到奧運標。

近期都在體能上作加強的陳奎儒，賽前就覺得身體十分疲勞，原本這場比賽沒打算參加，他笑說：「但我自己忘記請假，所以只好來跑，今天賽前只希望不要有14秒就好了，也因為身體較為疲勞，老師（王國慧）也叫我把技術做好就好，以不要受傷為原則。」

接下來陳奎儒將出發前往日本札幌參賽，以賽代訓維持感覺，並將重心會擺在9月底的世錦賽，一拚奧運達標，現階段他以類似冬訓期的課表下去訓練維持體能，但他也坦言現階段的課表比之前更累，「之前只要維持住體能，現在則是連強度都要維持住，速度及敏捷都沒問題，現在就是找回體能、重新打底。」

陳奎儒笑說，今天來參賽算是小小偷懶一下，明天起還是要繼續體能訓練，預計在7月中開始修正技術；5月的台灣國際田徑公開賽決賽陳奎儒跑出13秒34的新全國紀錄摘金，距離達標東奧只差0.02秒，接下來他將跟隨教練課表，逐漸將狀況條回巔峰，在世錦賽一拚達標。

陳奎儒田徑世錦賽

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