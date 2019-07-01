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LPGA／阿肯色錦標賽奪冠 朴城炫奪回球后寶座

2019-07-01 14:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

南韓高球好手朴城炫以三輪總桿數195（-18）桿奪下本季第二冠、LPGA生涯第七...
南韓高球好手朴城炫以三輪總桿數195（-18）桿奪下本季第二冠、LPGA生涯第七冠，也從同胞好手高真榮手中奪回世界球后寶座。 美聯社
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LPGA阿肯色錦標賽今天打完最終輪，南韓高球好手朴城炫以三輪總桿數195（-18）桿奪下本季第二冠、LPGA生涯第七冠，也從同胞好手高真榮手中奪回世界球后寶座。

「能夠重回世界第一絕對很好，但老實說，當我成為世界第一時，會背負著很大的壓力，但我不想一直惦記這樣的事，因為這樣我會感受到壓力。」談到重返球后位置時朴城炫說，「不過話說回來，能夠登上世界第一位置是很好的。」

總獎金200萬美元的阿肯色錦標賽，本周世界排名第二的朴城炫展現絕佳狀態，首輪獵下一鷹、抓下5隻小鳥、吞2柏忌，揮出66（-5）桿，次輪她更是火力全開，抓下9隻小鳥、只吞下1柏忌，繳出63（-8）桿，最終輪仍然維持好手感，再以66（-5）桿繳卡，以1桿之差險勝，贏得30萬美元的冠軍獎金。

最終輪前9洞朴城炫只抓下2隻小鳥、吞1柏忌，轉場後抓下4隻小鳥，最終驚險封后，「老實說，今天最終輪我的表現沒有想像中的好，我知道前9洞抓下小鳥很重要，但是我有很多機會都錯過了，我和我的桿弟談過，我們都相信還有很多機會，把握每一桿很重要。」

而我國高球好手徐薇淩錢珮芸在前兩輪分別以並列第46名和並列第64名晉級最終輪，最終錢珮芸以總桿數207（-6）桿並列第60名，徐薇淩則是總桿數208（-5）桿並列第62作收。

徐薇淩錢珮芸LPGA

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