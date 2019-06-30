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溫網／回應法網插隊風波 小威：是大會的錯

2019-06-30 21:39聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

今年法網美國網球名將小威廉絲Serena Williams）在女單32強落敗後，參加賽後記者會時傳出插隊風波，這次她出席溫網賽前記者會，對這個風波正面回應，她表示這是法網大會的錯，自己沒有問題。

小威在法網女單32強中箭落馬，當時傳出她希望能立刻進行賽後記者會，不過當時奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）正在主媒體中心受訪，而汀恩被大會以小威受訪為由請到別處，引發事件爆點。

今天溫網賽前記者會，小威又被問到此問題，但她表示這次事件是法網大會的問題，「我有跟法網大會說了，可以帶我去小的那間記者室，我要求他們這樣做，但他們不予理會。」

「我也跟他們說了，我可以再回來，我也已經打算要等一陣子了，但大會卻要我待在這裡就好。」小威還原當時情況，她表示是大會把汀恩趕出去，當時她還心想：「你們這樣做也太粗魯了吧！」，沒想到第二天消息傳出，就變成小威爆出趕人風波、變成一個壞人。

至於風波爆發後汀恩也做出回應，指責小威人品不好，小威今天也無奈的說：「我一直很維護他，我不明白為什麼我指出他被對待的方式不對，卻讓我背上人品不好的罵名，但我們已經討論過這件事，他說自己並沒有用人品差這個字眼，是外界誤傳他的話，而我也一直很欣賞他，他是個優秀的球員。」

小威廉絲法網Serena Williams

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