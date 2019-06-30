羽球／不敵馬來西亞 婕斯盃中華隊收穫亞軍

2019-06-30 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



王齊麟（左）、李洋。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

第三屆婕斯盃全明星羽球對抗賽今天進行最後一天賽事，連兩年闖進冠軍賽的中華隊，今年沒能衛冕成功，雙打李洋／王齊麟、單打許仁豪都沒能擊敗馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強、單打劉國倫，但仍能抱回1.2萬美元的亞軍獎金。

今年婕斯盃兩天賽事共吸引超過8600球迷進場觀賽，比去年成長了約3000人，在眾多球迷的加油下，台灣選手都能感受到球迷熱情的加油聲，連兩年都參賽的王齊麟説：「這兩年給我感覺場面都是媲美國際級，觀眾也很踴躍進場，很享受在比賽中。」

而冠軍賽首點雙打賽事，「麟洋配」對上曾打下2016年里約奧運男雙銀牌的「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強打得並不順手，最終以17：21、19：21落敗。

許仁豪。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

第二點單打，地主派出已從國家隊退役的許仁豪上場應戰，面對世界排名第24的劉國倫，首局雖以12：21讓出，但他在第二局成功以21：14扳回一城，但決勝局許仁豪體力下滑，最終以16：21落敗，中華隊以直落二點僅收下亞軍。

賽後許仁豪說：「很感謝台灣球迷為我加油，我已經很久沒有打國際賽，昨天打完下半身就很痠痛，但有球迷的加油，讓我更有動力去拚。」

而首度交手奧運銀牌「雙蔚組合」，李洋認為兩人一下場表現不是很好，第二局才進入狀況，「整體打起來算是滿吃力的，算是給我們一個警惕，之後的國際賽我們必須要有更多方式去尋求突破。」