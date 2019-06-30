親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
溫網
綜合
路跑

直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢主辦方宣布破25萬人

直播／半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

運動筆記三仙台馬拉松， 很有事！【國內田徑】全國排名夏季賽週一登場 賽程轉播看過來
健行筆記在曾經輝煌的林明小鎮許下繽紛願望 如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的5件事
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

羽球／不敵馬來西亞 婕斯盃中華隊收穫亞軍

2019-06-30 18:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

王齊麟（左）、李洋。圖／海碩整合行銷提供
王齊麟（左）、李洋。圖／海碩整合行銷提供
分享

第三屆婕斯盃全明星羽球對抗賽今天進行最後一天賽事，連兩年闖進冠軍賽的中華隊，今年沒能衛冕成功，雙打李洋／王齊麟、單打許仁豪都沒能擊敗馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強、單打劉國倫，但仍能抱回1.2萬美元的亞軍獎金。

今年婕斯盃兩天賽事共吸引超過8600球迷進場觀賽，比去年成長了約3000人，在眾多球迷的加油下，台灣選手都能感受到球迷熱情的加油聲，連兩年都參賽的王齊麟説：「這兩年給我感覺場面都是媲美國際級，觀眾也很踴躍進場，很享受在比賽中。」

而冠軍賽首點雙打賽事，「麟洋配」對上曾打下2016年里約奧運男雙銀牌的「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強打得並不順手，最終以17：21、19：21落敗。

許仁豪。圖／海碩整合行銷提供
許仁豪。圖／海碩整合行銷提供
分享

第二點單打，地主派出已從國家隊退役的許仁豪上場應戰，面對世界排名第24的劉國倫，首局雖以12：21讓出，但他在第二局成功以21：14扳回一城，但決勝局許仁豪體力下滑，最終以16：21落敗，中華隊以直落二點僅收下亞軍。

賽後許仁豪說：「很感謝台灣球迷為我加油，我已經很久沒有打國際賽，昨天打完下半身就很痠痛，但有球迷的加油，讓我更有動力去拚。」

而首度交手奧運銀牌「雙蔚組合」，李洋認為兩人一下場表現不是很好，第二局才進入狀況，「整體打起來算是滿吃力的，算是給我們一個警惕，之後的國際賽我們必須要有更多方式去尋求突破。」

許仁豪中華隊羽球

相關新聞

羽球／不捨李宗偉因病退休 李炫一：健康最重要

2019-06-30 17:07

羽球／台灣球迷高水準 奧運金牌李龍大也說讚

2019-06-30 17:59

女足世界盃／瑞典暴冷退德國 搭上東奧末班車

2019-06-30 10:26

伊斯特本網賽／詹家姊妹奪冠 溫網前完美熱身

2019-06-30 07:29

女足世界盃／曾跟川普嗆上 美隊長2射贏法晉4

2019-06-30 00:41

羽球／拚奧運祕訣 李龍大：別想太多

2019-06-30 00:41

跆拳道／澳洲公開賽 中華隊共獲1金3銀3銅

2019-06-29 22:12

羽球／李龍大求救美食 王齊麟推薦臭豆腐、豬血糕

2019-06-29 18:15

伊斯特本網賽／三度參賽都晉決賽 詹家姊妹搶冠

2019-06-29 17:49

羽球／面對前雙打球王 李洋：沒壓力而是要扮演衝擊者

2019-06-29 17:02

女足世界盃／拉皮諾又建功 美國打敗法國晉級4強

2019-06-29 16:24

美洲盃／展現世界頂尖實力 門神阿利松救了巴西

2019-06-29 16:23

美洲盃／有蘇亞、卡瓦尼2射手坐鎮 烏拉圭戰秘魯贏面大

2019-06-29 16:20

美洲盃／2:0擺平委內瑞拉 阿根廷闖準決賽

2019-06-29 16:19

足球／桃捷盃增設金靴、金手套獎 小將們爭取個人榮譽

2019-06-29 15:16

渴望登上奧運舞台 文姿云、王子維要好好享受

2019-06-29 13:11

分享運動場逃兵經驗 文姿云、王子維放眼東奧

2019-06-29 12:55

NBA／僅有一次機會 聯盟擬推教練挑戰制度

2019-06-29 09:28

走過顛峰與低潮 蛻變的「鐵人界安心亞」柳怡卉

2019-06-29 06:00

田徑／夏季全國排名賽周一登場 引燃臺北田徑場

2019-06-29 06:00

女足世界盃／3分鐘就破網 英格蘭首晉4強

2019-06-28 23:48

足球／趙榮瑞談職足 「不能只靠政府」

2019-06-28 23:40
看更多

熱門文章

NBA／勇士5年頂薪留KD 柯瑞將出席談判

2019-06-30 08:06

日職／王柏融雙安無用 火腿遭軟銀逆轉吞6連敗

2019-06-30 17:06

NBA／米羅蒂奇重返歐洲賽場 投身西班牙豪門

2019-06-30 09:03

NBA／外媒搶先披露 厄文簽約籃網好事將近

2019-06-30 09:39

NBA／決心離開黃蜂 傳華克預計加入綠衫軍

2019-06-30 09:42

NBA／湖人動員招募雷納德 詹皇、戴維斯將出馬

2019-06-30 13:15

NBA／傳雷納德、KD想聯手 快艇、尼克為選項

2019-06-30 12:43

NBA／安排與活塞會面 羅斯尋求2年合約

2019-06-30 11:20

MLB／倫敦戰成打擊馬拉松 洋基更勝紅襪一籌

2019-06-30 08:11

NBA／哈登上海騎電動車違規 網友羨慕交警要到簽名

2019-06-30 14:24

NBA／不只湖人有興趣 灰狼計畫會晤羅素

2019-06-30 11:08

NBA／巴特勒試水溫 將和熱火、火箭碰頭

2019-06-30 12:16

NBA／下季薪資上限 豪華稅門檻達1.32億美元

2019-06-30 12:10

中職／朱育賢雙響砲 22轟改寫半季紀錄

2019-06-29 20:12

NBA／魔術開4年1億美元合約 佛西維奇預計續留

2019-06-30 13:00

NBA／增加騎士交易彈性 延遲史密斯全額保障日期

2019-06-30 18:00

選秀特報／平鎮大砲劉基鴻 不會掉出前三順位

2019-06-30 00:41

MLB／小熊投手砸普伊格 史卓普：他笨不是秘密

2019-06-30 11:36

中職／獅前洋投奧斯丁返美陪產 小聯盟約加盟遊騎兵

2019-06-30 10:40

MLB／王維中眼帶「黑輪」投球 樂當運動家活棋

2019-06-30 14:27

中職／朱育賢猛打破紀錄 洪總稱他是怪物

2019-06-29 21:18

伊斯特本網賽／詹家姊妹奪冠 溫網前完美熱身

2019-06-30 07:29

NBA／綠衫軍撤回合格報價 尼克追逐洛齊爾

2019-06-30 17:01

中職／朱育賢半季22轟破紀錄 洪總：很可怕

2019-06-30 00:41

日職／陽岱鋼先發5支1 敲回勝利打點

2019-06-29 20:56

日職／王柏融雙安連3戰得分 打擊率微升至2成90

2019-06-30 17:16

中職／猿隊與洋砲柏納帝那解約 洋投冠猛遞補

2019-06-30 16:43

NBA／努內不執行球員選項 傳可能高掛球鞋

2019-06-30 17:15

中職／朱育賢上半季砲火猛 全壘打及打點破紀錄

2019-06-29 20:56

NBA／爵士挖溜馬牆角？ 有意簽波格丹諾維奇、楊恩

2019-06-30 17:40

MLB／光芒開箱二刀流新秀 麥凱優質先發奪勝

2019-06-30 09:57

兩岸棒球賽／台灣教練：北京球隊進步快

2019-06-30 00:41

MLB／張育成替補吞K 大聯盟首安再等等

2019-06-30 08:56

NBA／金塊執行球隊選項 米爾賽普續留一季

2019-06-30 17:30

女足世界盃／曾跟川普嗆上 美隊長2射贏法晉4

2019-06-30 00:41

MLB／張育成登大聯盟就先發 3守備機會0失誤

2019-06-30 00:41

MLB／29轟冠聯盟 葉力奇表態參加全壘打大賽

2019-06-30 12:46

兩岸棒球賽／大聯盟深耕 馬林魚隊也來打

2019-06-29 20:04

MLB／今日戰績表 基襪倫敦演超級打擊戰

2019-06-30 14:58

中職／劉育辰正式代理教頭 獅拚下半季前先烤肉

2019-06-30 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top