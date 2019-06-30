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羽球／台灣球迷高水準 奧運金牌李龍大也說讚

2019-06-30 17:59中央社 台北30日電

南韓羽球名將、奧運混雙金牌得主李龍大，今年受邀來台參加婕斯盃全明星羽球對抗賽。 ...
南韓羽球名將、奧運混雙金牌得主李龍大，今年受邀來台參加婕斯盃全明星羽球對抗賽。 婕斯杯提供
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南韓羽球名將、奧運混雙金牌得主李龍大，今年受邀來台參加婕斯盃全明星羽球對抗賽，最後雖名列第4，不過他對台灣球迷看球時展現的高水準，給予高度評價。

李龍大曾在2008年北京奧運，和女伴李孝貞聯手奪金，他2016年一度宣布退休，但隔年宣布復出，目前他也朝著東京奧運努力，希望可以生涯第4度進軍奧運。

這次婕斯盃，李龍大和馬來西亞退役雙打好手陳文宏「合拍」征戰雙打，但兩人畢竟是臨時組軍，默契不如丹麥組合，在季軍戰最後11分制加賽，以9比11落敗，總比數也以1比2不敵丹麥，名列第4。

羽球比賽最忌諱球迷拍照使用閃光燈，有時甚至得出動現場司儀廣播，三令五申要求粉絲不要使用閃光燈，不過今天比賽都沒出現這樣的狀況。

第一次來台參加婕斯盃，李龍大賽後兩度提及台灣球迷素養超讚，他也透露昨天晚上抽空去逛夜市，看到台灣很多廣告都請來南韓藝人拍攝，讓他非常驚喜，路上也有很多南韓的觀光客，讓他覺得彷彿置身南韓。

至於南韓單打好手李炫一，表示非常感謝主辦單位邀請他來參賽，他也透露，這項比賽就算不是正式國際公開賽，依舊有大批球迷進場觀賽，讓他深感意外，「沒想到在台灣，羽球是這麼受到歡迎的運動項目。」

羽球

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