羽球／不捨李宗偉因病退休 李炫一：健康最重要

2019-06-30 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



南韓39歲老將李炫一（左）談李宗偉退休。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

日前馬來西亞羽球名將「大馬拿督」李宗偉因健康理由宣布退休，與他同時期好手南韓李炫一、丹麥鮑伊（Mathias Boe）談到羽壇一代傳奇退休，都表示相當遺憾，不過他們都能理解李宗偉做出退休的理由，李炫一說：「健康還是最重要的，希望未來有機會能看到他以教練身分回到球場。」

婕斯盃全明星與球對抗賽今天進行第二天賽程，季軍戰由南韓隊出戰丹麥隊，最終丹麥在決勝點雙打以11：9、連勝兩點後來居上以2：1擊敗南韓，奪下本屆賽事季軍。

這次來台參賽，每位選手都留下美好的回憶，鮑伊表示，雖然第一點自己與彼得森（Mads Conrad-Petersen）落敗，但隊友基姆奇（Rasmus Gemke）很「給力」將點數扳平，「我為我的隊友表現感到驕傲，這次比賽中我們也發覺到一些問題，會繼續改善缺失為將來拚奧運做準備。」

而日前李宗偉宣布退役，轟動整個羽壇，與李宗偉同時期的鮑伊、李炫一都為李宗偉的退休感到遺憾，鮑伊説：「他絕對是個傳奇，對推廣羽球運動也不遺餘力，我現在也還為了2020年東京奧運努力，原本想說他也能一起，但很遺憾最終無法成行，很難過他因病退休。」

去年還在馬來西亞公開賽與李宗偉有過交手的李炫一，談到李宗偉退休也感到遺憾，「前陣子我們還有一起參加比賽，看到他因病退休覺得很可惜，我知道奧運金牌一直是他的夢想，沒能圓夢真的很可惜，不過健康還是最重要，希望將來有機會能看到他以教練身分回到球場。」