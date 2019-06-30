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女足世界盃／瑞典暴冷退德國 搭上東奧末班車

2019-06-30 10:26聯合報 記者曾思儒╱即時報導

瑞典隊在壓軸登場的女足世界盃8強賽後來居上，爆冷擊敗德國。 美聯社
瑞典隊在壓軸登場的女足世界盃8強賽後來居上，爆冷擊敗德國。 美聯社
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身為女足世界盃兩屆冠軍，德國隊今天凌晨意外落馬，瑞典隊在壓軸登場的8強賽後來居上，演出2：1的逆轉勝，除拿到最後一張4強門票，還提前粉碎德國的奧運衛冕夢。

德國是2016年里約奧運金牌隊伍，金牌戰擊敗的對手正是瑞典；今天再碰頭，德國馬古爾（Lina Magull）雖在16分鐘率先破門，但瑞典先靠雅克布森（Sofia Jakobsson）22分鐘攻進追平求，布萊克史提紐絲（Stina Blackstenius）又在下半場開始就建功，上演暴冷戲碼，同時宣告德國奧運連霸夢碎。

東京奧運女足12隊，歐洲分到3席，女足世界盃取得前3的歐洲隊伍就能獲得門票；英格蘭以3：0大勝挪威，成為第一支拿到東奧參賽權的歐洲隊伍，荷蘭以2：0擊敗義大利後加入東奧陣容，今天換瑞典寫下突破，1995年後首度在正式大賽擊敗德國，搶下最後一張東奧資格。

「這就是足球的美妙之處，每個人都認為德國能踢進決賽，但瑞典今天表現全部到位了。」英格蘭中場諾布絲（Jordan Nobbs）直說，瑞典踢出驚奇，畢竟當籤表出來時，不是太多人注意那一區，「因為大家都在討論法國、美國和英格蘭誰能出線，每個人都認為德國能進入決賽。」

8強止步且無緣東噢，德國門將舒爾特（Almuth Schult）表示全隊非常失望，「我們有很好的開局，但卻沒能守好對方的長傳。」德國總教練福斯‧特克倫伯格（Martina Voss-Tecklenburg）也承認遭受挫敗，但她正向說，會記取慘痛經驗，「我們有很多年輕球員，接續兩年會好好整合，下次歐洲盃東山再起。」

美國成為今年女足世界盃4強唯一的歐洲隊伍，台灣時間7月3日凌晨3點的4強賽將對決英格蘭。

里約奧運

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