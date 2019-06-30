伊斯特本網賽／溫網前完美熱身 詹家姊妹收本季第3冠

2019-06-30 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



溫布頓前最後一個草地熱身賽，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴在伊斯特本網賽收穫最好結果，姊妹倆今天凌晨在冠軍戰上演逆轉勝，以2：6、6：3、10：6力退比利時、美國聯軍費莉普金斯（Kirsten Flipkens）／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），收下本季第3冠。

詹家姊妹今年已在荷巴特和多哈收穫冠軍，今年草地賽季兩人在伯明罕雖首戰出局，轉戰過往成績絕佳的伊斯特本馬上收穫本季草地首勝，且一路闖關最終戰。

台灣時間昨天深夜開打的女雙決賽，姊妹倆首盤雖失守，但第二盤兩度破發成功，將戰局逼到「超級搶10」後更在6：6平手下突破，連拿4分結束這場1小時又27分鐘的比賽，迎接姊妹倆合拍的第13座冠軍。

過往詹家姊妹在伊斯特本就有輝煌戰績，2014年到16年全部闖進決賽，留下1冠2亞好成績，詹詠然17年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）再打下金盃，去年雖和大陸金花彭帥「一輪遊」，今年和妹妹重新攜手立刻再登頂，寫下6年5闖決賽、兩度捧冠的漂亮紀錄。