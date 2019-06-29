羽球／李龍大求救美食 王齊麟推薦臭豆腐、豬血糕

2019-06-29 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



曾打下2008年北京奧運混雙金牌的南韓名將李龍大，今年首度來台參加婕斯盃全明星羽球對抗賽，雖然領軍的南韓隊首戰以點數1：2不敵中華隊，無緣晉級明天的冠軍賽，仍希望藉由這次來台嘗試更多台灣道地美食。

李龍大這次與馬來西亞名將陳文宏合拍，面對我國新男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，第一、三點都沒能取勝，李龍大說：「第一次參加這場比賽，覺得有點困難，被逆轉也感覺有些遺憾，但非常謝謝觀眾來看我們比賽。」

這次陳文宏主動邀約要跟李龍大再度合拍，兩人的合作也吸引眾人目光，陳文宏說：「過去在印度、馬來西亞聯賽搭擋多次，而李龍大在台灣擁有很多球迷，因此想邀請他來，讓台灣球迷一睹他的風采。」

肩負單打重任的李炫一在三局大戰中擊敗我國的許仁豪，被問到這次來台有沒有想去哪裡？李炫一表示，相較於景點，自己更想要嘗試台灣美食，一旁的李龍大聽到也向在場台灣球員詢問，希望他們能給些建議。