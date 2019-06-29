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羽球／面對前雙打球王 李洋：沒壓力而是要扮演衝擊者

2019-06-29 17:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

李洋（左）與王齊麟。圖／海碩整合行銷提供
李洋（左）與王齊麟。圖／海碩整合行銷提供
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邁入第三屆的婕斯盃全明星與球對抗賽今、明兩天在台北和平籃球館熱鬧開打，首戰就上演精彩的「台韓大戰」，前兩點打完雙方戰成平手，第三點台灣男雙新組合「麟洋配」王齊麟／李洋靠著對手發球再見失誤，決勝點以11：7獲勝，搶下明天冠軍賽門票。

第一點雙打，台灣派出「麟洋配」迎戰南韓隊李龍大／陳文宏組合，首局雙方大戰到「丟士」，最終以27：25、21：15獲勝，替台灣先下一城。接下來單打部分，台灣派出許仁豪力抗曾在2004年2月登上男單世界第一的李炫一，儘管次盤許仁豪成功扳回一城，最終仍以13：21、21：12、17：21落敗。

根據大會賽制規定，前兩點打完若是雙方戰成平手，第三點則輪到雙打上陣「搶11分制」，比賽前段雙方打得膠著，4：4後王齊麟／李洋連下4分奠定勝基，並在第二個賽末點靠著陳文宏發球失誤拿下勝利，連兩年挺進冠軍賽。

面對都曾登上男雙世界第一的好手組合，李洋表示，自己並不感到有壓力，「不管是李龍大還是陳文宏，他們都曾登上世界第一位置，我們扮演的角色應該是衝擊他們，而不是感到有壓力。」

去年婕斯盃促成兩個不同球團的「國中同窗」組合首度合拍，今年李洋也從合庫改披土銀球衣，正式組成「麟洋配」，今天重回兩人首次合作的賽事，王齊麟表示，經過這段時間的合作，兩人的默契、跑位比去年更合，當然也會想拿出更好的表現呈現給球迷。

一旁的李洋則說：「平時國際賽都在國外比賽，這次比賽讓我們能感受一下主場優勢，球迷在我們落後時給予很大的加油聲，這是與國外比賽有很大的不同。」

接下來中華隊冠軍賽將面對丹麥、馬來西亞隊之間的勝方，對於明天冠軍賽對手李洋表示，以自己的球風來說會比較想跟歐洲球隊交手，「但王齊麟也曾打贏過馬來西亞的選手，所以不管是哪一隊都不好打，上了場就是全力以赴。」

李龍大（左）與陳文宏。圖／海碩整合行銷提供
李龍大（左）與陳文宏。圖／海碩整合行銷提供
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許仁豪中華隊

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