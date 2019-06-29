女足世界盃／拉皮諾又建功 美國打敗法國晉級4強

2019-06-29 16:24 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



拉皮諾又建功，美國打敗法國晉級4強。 世界日報 分享 facebook

來源：YouTube

女足世界杯28日上演八強賽的焦點大戰，同樣都有冠軍呼聲的兩隊提前對決，衛冕的美國隊與東道主法國隊踢出了一場經典對攻大戰。靠著老將拉皮諾（Megan Rapinoe）的梅開二度，美國隊以2：1驚險獲勝，連續八屆世界杯晉級準決賽，下戰對手是世界排名第三的英格蘭隊

「你必須向法國隊致敬，她們掌握更多的攻勢，」拉皮諾說，「但我們防守出色，我們把握住機會，我們展現了不可思議的鬥志。」

法國隊占據了60%的控球率，20腳射門也是美國隊的兩倍，但美國隊打出了高效的進攻，10腳攻門有八次射正。繼上一場打入兩球後，此役拉皮諾再次兩度建功，成為了美國隊取勝的絕對功臣。

從比賽一開始，兩隊便進入到了快節奏的攻防轉換中。第五分鐘，法國隊中後衛巴蒂（Griedge Mbock Bathy）對摩根（Alex Morgan）犯規，在吃到黃牌的同時也送給對方一次任意球機會，拉皮諾在角度不大的情況下直接攻門得手，美國隊取得夢幻開局。

第65分鐘，美國隊前場打出精妙配合，希斯（Tobin Heath）右路橫傳，拉皮諾後點包抄入網，這是她本屆比賽的第五粒入球。

兩球落後的法國隊大舉反擊，並在第81分鐘扳回一球。見到扳平希望的法國隊繼續發起潮水般的攻勢，但美國隊極具韌勁的防守把2：1的比分保持到終場。