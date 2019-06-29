渴望登上奧運舞台 文姿云、王子維要好好享受

2019-06-29 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「空手道小清新」文姿云（中）與「羽球王子」王子維（右）以東京奧運資格為目標進行備戰。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 「空手道小清新」文姿云與「羽球王子」王子維今天受台灣普利司通公司邀請在普利司通輪胎前進奧運訓練營分享逐夢心得，正在為了明年奧運門票做努力的兩人強調，站上奧運舞台一直都是他們的最大目標，如屆時能成真，一定會好好享受在舞台上的每一刻。

過去最大的夢想就是在亞運上奪金，我國空手道好手文姿云在過去兩屆賽事都如願圓夢後，隨即迎來更大的目標，空手道首度列入東京奧運比賽項目，雖然這讓她必須在明年四月前不斷在世界各地奔波搶積分，但她卻樂在其中。

「很少人能在運動生涯的巔峰，剛好有機會站上世界最棒的舞台去表現，這讓我覺得自己很幸運，如果明年有機會站上奧運舞台，這可能會是我的第一次也是最後一次，我會好好享受。」在今天的訓練營前，文姿云分享了自己的奧運備戰計劃，「可以的話我希望靠著積分維持世界前兩名取得門票，因為資格賽會兩個量級併在一起打，並不容易。」

而去年受到腰傷影響表現的羽球好手王子維，在4月底開始進入奧運積分賽，他透露目前傷勢已經好了許多，表現也愈來愈進入狀況，過去一段時間甚至還上了運動心理課程，不論是對於個人自信心或是比賽心情都有很大的幫助。

王子維接下來也將面臨連續五站出賽的難關，他坦言要爭奪奧運積分最大的困難就在於調時差，「接下來幾乎是亞洲、歐洲、美洲到處跑，待在台灣可能一周又要出國，直到明年四月的亞錦賽是最後一站。不過我希望自己不要每一站都想著是在為奧運拚戰，而是把自己發揮好就夠了。」