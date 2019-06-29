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分享運動場逃兵經驗 文姿云、王子維放眼東奧

2019-06-29 12:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

普利司通輪胎前進奧運訓練營今天在台北市大同運動中心舉行。記者劉肇育／攝影
普利司通輪胎前進奧運訓練營今天在台北市大同運動中心舉行。記者劉肇育／攝影
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由台灣普利司通公司舉辦的普利司通輪胎前進奧運訓練營，今天在台北市大同運動中心舉行，邀請兩名正在為明年東京奧運門票努力的運動員「空手道小清新」文姿云與「羽球王子」王子維，與國內年輕運動員分享逐夢過程。

普利司通輪胎在2014年與國際奧會簽約成為全球合作夥伴後，積極投入各項體育賽事，並期望藉由支持運動員，鼓勵人們勇於追求夢想，這次舉辦的普利司通輪胎前進奧運訓練營更邀請到兩名國內頂尖運動員分享心得。

其中兩屆亞運女子空手道金牌文姿云，由於明年東京奧運首度將空手道列入比賽項目，讓投入空手道訓練近20年的她有機會登上奧運舞台，不過她在今天的分享會上卻透露，過去曾當過運動場上的逃兵，並在回頭後才發現已經深深愛上空手道。

「我國中的時候很愛玩，幾乎都不去練習，雖然那一段時間我很開心，但總覺得生活少了一些什麼。」文姿云談到過往經驗時說：「當時我因為生活作息很不正常，讓家人、老師都特別關注我，最後我決定回去練習，才發現原來空手道才是我想要的。」

至於王子維也分享剛升上國中時鬧脾氣不去練球的故事，最後在家人的勸說下才重拾訓練，且變得比過去更加專注，「其實過去我很少跟人家分享這些經驗，這次能來參加感覺很棒，除了能重新檢視自己，也能聽聽別人的故事。」

台灣普利司通總經理富澤薰表示，走向國際舞台是每個運動員的夢想，非常開心能與兩位年輕運動員合作，兩人正向、積極、勇敢迎接挑戰，與普利司通提倡「追逐你的夢想」的奧運精神核心不謀而合，普利司通將會與他們一同邁向東京奧運，並鼓勵正在追求夢想的人們。

文姿云王子維羽球

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