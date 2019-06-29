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NBA／僅有一次機會 聯盟擬推教練挑戰制度

2019-06-29 09:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士總教練柯爾。 美聯社
勇士總教練柯爾。 美聯社
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NBA官方在今天向聯盟各隊發出備忘錄，提及今年夏季聯賽將首度賦予教練挑戰權，並可望在2019-20例行賽進行測試，不過與率先採用挑戰權的SBL不同，不論教練挑戰判決最終結果是成功亦或失敗，挑戰機會僅限一次。

根據ESPN今天報導，聯盟在發給聯盟各隊的備忘錄中提到，教練挑戰權將能針對出界球、犯規、妨礙中籃等狀況進行挑戰，而教練要行使挑戰權必須在暫停的狀況下，也代表上述爭議狀況發生後，球隊必須隨即喊出暫停並提出挑戰，此時教練須對著裁判做出旋轉食指的動作示意挑戰，如挑戰成功暫停次數將會獲得保留，失敗則會損失一次暫停機會。

而該場比賽的主審裁判將擁有挑戰犯規狀況的最終判定權，其他狀況則將交由NBA重播中心來做決定，另外，備忘錄中也提及，無論挑戰結果為何，如在挑戰期間或緊接著發生的技術犯規都將維持效力，而挑戰權也不適用在裁判沒有響哨的犯規狀況下。

事實上NBA聯盟對於挑戰制度的實施已準備多時，包括過去兩年都在G聯盟（發展聯盟）進行嘗試，儘管在今年五月份於芝加哥舉行的各隊總管會議上，仍有部分總管對於這項新規則抱持疑慮，但只要挑戰制在七月份的董事會中獲得超過三分之二的同意票，新賽季就能生效。

NBASBL

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