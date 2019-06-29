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田徑／夏季全國排名賽周一登場 引燃臺北田徑場

2019-06-29 06:00運動筆記 轉身

菁英賽制的全國排名賽，包括陳奎儒、陳傑與林鴻敏等好手都在名單內（圖片來源：徐拔）
菁英賽制的全國排名賽，包括陳奎儒、陳傑與林鴻敏等好手都在名單內（圖片來源：徐拔
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#1 夏季全國排名賽 7/1 登場 引燃臺北田徑

相隔多年再度舉辦菁英賽制的全國排名賽，今年共有兩場，首先登場的 7/1 的夏季賽，該賽事的參賽機制特殊，選手皆由主辦單位以特定幾場賽事成績為標準，進行篩選與邀請，至多邀請到決賽上限的八人，除了出賽世大運以及有移地訓練外計畫的選手外，所有參賽者都是一時之選，包括陳奎儒、陳傑與林鴻敏等好手都在名單內，賽事強度高，賽制也引人高度討論，週一賽事時間 16:00 - 20:00 ，有興趣的朋友能在下班之後前往，若居住外地或無法到場加油，現場由緯來體育台 72 頻道進行轉播，加上體育署的 「MOE」 Youtube 頻道也會同步直播，讓大家都能準時收看與應援。

2019 夏季田徑全國排名賽—網路直播

2019 夏季田徑全國排名賽
時間組別項目人數時間組別項目人數
15:00國中女鉛球(3Kg)817:00公開男110公尺跨欄8
15:00國中女標槍(500g)A717:15國中女100公尺8
15:00國中女跳高717:20公開女鉛球(4Kg)8
15:00公開女跳高617:22國中男100公尺8
15:00高中男400公尺跨欄817:30高中男跳遠8
15:10公開男400公尺跨欄817:30高中女100公尺8
15:25國中女400公尺817:37高中男100公尺8
15:30國中男跳遠817:45高中女撐竿跳高6
15:32國中男400公尺817:45公開女撐竿跳高3
15:40高中女400公尺717:45公開女100公尺8
15:45國中男鉛球(5Kg)817:52公開男100公尺8
15:45高中女標槍(600g)A818:10高中男鉛球(6Kg)8
15:47高中男400公尺818:10國中女800公尺8
15:55公開女400公尺818:20國中男800公尺7
16:02公開男400公尺718:30國中男標槍(700g)A8
16:15國中女100公尺跨欄818:30公開男跳遠8
16:22高中女100公尺跨欄818:30高中女800公尺6
16:30高中女鉛球(4Kg)818:40高中男800公尺8
16:30公開女標槍(600g)B818:50公開女800公尺5
16:30高中男跳高619:00公開男鉛球(7.26Kg)8
16:30公開男跳高519:00公開男800公尺8
16:30高中女跳遠819:15公開男標槍(800g)B8
16:30公開女100公尺跨欄819:20國中女4x100公尺8
16:45國中男110公尺跨欄819:30國中男4x100公尺8
16:52高中男110公尺跨欄819:40高中女4x100公尺7

資料來源：臺灣長跑競技網社團中華民國田徑協會參賽選手名單

#2 馬拉松寶貝第四年蘭州移訓 往東奧與更高紀錄邁進

「馬拉松寶貝」曹純玉與男友兼教練的陳囿任，日前一同飛往中國甘肅省蘭州高原進行移訓，展開為期兩個月的高地訓練，藉由高原的氣候，避開台灣七八月酷熱的天氣，身為全國紀錄保持人的她沒有絲毫鬆懈，預設目標除了早日達標東京奧運外，也期望自身實力能追趕上國際級的競技水平，並持續突破自己的全國紀錄，而此次到蘭州則顯得輕鬆且平常，因為前三年共有四次蘭州移訓的經驗，他們也對自己的適應狀態非常有信心，不急躁才能順利適應環境，相信暑期訓練結束後，下半年他們歸來，又能再看到更進一步的表現，甚至是成績上的突破。

曹純玉與陳囿任前往蘭州，展開兩個月的高原訓練。（圖片來源：陳囿任）

資料來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao

#3 甜心、罐頭自費雲南移訓 令當地跑者驚訝不已

五月底「長跑甜心」張芷瑄，與香港菁英跑者屈旨盈一同前往中國進行移訓，後來到雲南呈貢體育訓練基地，在海拔高達 1900 公尺上的高原上進行訓練與生活，也與當地跑者一同鍛鍊，並進行交流，自費上高原訓練這件事，令她們非常驚訝來練跑還要花錢，而張芷瑄也會在粉絲專頁上分享訓練基地的生活、訓練內容與心得，而她在異地過了近四週獨立的生活，陳秉豐也先飛香港，再前往雲南貢呈的基地與甜心會合，一同為目標努力訓練，羨煞旁人。

陳秉豐與張芷瑄目前正在中國雲南進行移訓，兩人在當地開心合照。（圖片來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang

資料來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang  

#4 香港城市田徑公開賽 陳昭郡奪三千障銅牌

上週末 6/22 及 6/23 兩天，「 2019 香港城市田徑公開賽」於將軍澳運動場舉行，多位台灣高中的年輕小將以學校單位出賽，在賽事較少的六七月增加比賽經驗，而台灣三千障礙紀錄保持人陳昭郡也有出賽，本次以中距離兩項為主，在 1500m 決賽中跑出 4 分 42 秒 27 ，而 3000m 障礙項目則跑出 11 分 09 秒 57 ，僅次兩位南韓好手，收下一面銅牌，為上半年的賽事劃下句點，雖然成績不如預期，但她仍感謝幫助這趟賽事旅程的人，另外也將於暑期投入恢復和調整，為下半年焦點的桃園全國運動會做準備。

陳昭郡與頒獎人及兩位南韓好手合影

資料來源：臺灣長跑競技網社團陳昭郡

*更多國內田徑，盡在運動筆記*

田徑陳奎儒

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