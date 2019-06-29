田徑／夏季全國排名賽周一登場 引燃臺北田徑場
#1 夏季全國排名賽 7/1 登場 引燃臺北田徑場
相隔多年再度舉辦菁英賽制的全國排名賽，今年共有兩場，首先登場的 7/1 的夏季賽，該賽事的參賽機制特殊，選手皆由主辦單位以特定幾場賽事成績為標準，進行篩選與邀請，至多邀請到決賽上限的八人，除了出賽世大運以及有移地訓練外計畫的選手外，所有參賽者都是一時之選，包括陳奎儒、陳傑與林鴻敏等好手都在名單內，賽事強度高，賽制也引人高度討論，週一賽事時間 16:00 - 20:00 ，有興趣的朋友能在下班之後前往，若居住外地或無法到場加油，現場由緯來體育台 72 頻道進行轉播，加上體育署的 「MOE」 Youtube 頻道也會同步直播，讓大家都能準時收看與應援。
2019 夏季田徑全國排名賽—網路直播
2019 夏季田徑全國排名賽
|時間
|組別
|項目
|人數
|時間
|組別
|項目
|人數
|15:00
|國中女
|鉛球(3Kg)
|8
|17:00
|公開男
|110公尺跨欄
|8
|15:00
|國中女
|標槍(500g)A
|7
|17:15
|國中女
|100公尺
|8
|15:00
|國中女
|跳高
|7
|17:20
|公開女
|鉛球(4Kg)
|8
|15:00
|公開女
|跳高
|6
|17:22
|國中男
|100公尺
|8
|15:00
|高中男
|400公尺跨欄
|8
|17:30
|高中男
|跳遠
|8
|15:10
|公開男
|400公尺跨欄
|8
|17:30
|高中女
|100公尺
|8
|15:25
|國中女
|400公尺
|8
|17:37
|高中男
|100公尺
|8
|15:30
|國中男
|跳遠
|8
|17:45
|高中女
|撐竿跳高
|6
|15:32
|國中男
|400公尺
|8
|17:45
|公開女
|撐竿跳高
|3
|15:40
|高中女
|400公尺
|7
|17:45
|公開女
|100公尺
|8
|15:45
|國中男
|鉛球(5Kg)
|8
|17:52
|公開男
|100公尺
|8
|15:45
|高中女
|標槍(600g)A
|8
|18:10
|高中男
|鉛球(6Kg)
|8
|15:47
|高中男
|400公尺
|8
|18:10
|國中女
|800公尺
|8
|15:55
|公開女
|400公尺
|8
|18:20
|國中男
|800公尺
|7
|16:02
|公開男
|400公尺
|7
|18:30
|國中男
|標槍(700g)A
|8
|16:15
|國中女
|100公尺跨欄
|8
|18:30
|公開男
|跳遠
|8
|16:22
|高中女
|100公尺跨欄
|8
|18:30
|高中女
|800公尺
|6
|16:30
|高中女
|鉛球(4Kg)
|8
|18:40
|高中男
|800公尺
|8
|16:30
|公開女
|標槍(600g)B
|8
|18:50
|公開女
|800公尺
|5
|16:30
|高中男
|跳高
|6
|19:00
|公開男
|鉛球(7.26Kg)
|8
|16:30
|公開男
|跳高
|5
|19:00
|公開男
|800公尺
|8
|16:30
|高中女
|跳遠
|8
|19:15
|公開男
|標槍(800g)B
|8
|16:30
|公開女
|100公尺跨欄
|8
|19:20
|國中女
|4x100公尺
|8
|16:45
|國中男
|110公尺跨欄
|8
|19:30
|國中男
|4x100公尺
|8
|16:52
|高中男
|110公尺跨欄
|8
|19:40
|高中女
|4x100公尺
|7
資料來源：臺灣長跑競技網社團、中華民國田徑協會、參賽選手名單
#2 馬拉松寶貝第四年蘭州移訓 往東奧與更高紀錄邁進
「馬拉松寶貝」曹純玉與男友兼教練的陳囿任，日前一同飛往中國甘肅省蘭州高原進行移訓，展開為期兩個月的高地訓練，藉由高原的氣候，避開台灣七八月酷熱的天氣，身為全國紀錄保持人的她沒有絲毫鬆懈，預設目標除了早日達標東京奧運外，也期望自身實力能追趕上國際級的競技水平，並持續突破自己的全國紀錄，而此次到蘭州則顯得輕鬆且平常，因為前三年共有四次蘭州移訓的經驗，他們也對自己的適應狀態非常有信心，不急躁才能順利適應環境，相信暑期訓練結束後，下半年他們歸來，又能再看到更進一步的表現，甚至是成績上的突破。
曹純玉與陳囿任前往蘭州，展開兩個月的高原訓練。（圖片來源：陳囿任）
資料來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao
#3 甜心、罐頭自費雲南移訓 令當地跑者驚訝不已
五月底「長跑甜心」張芷瑄，與香港菁英跑者屈旨盈一同前往中國進行移訓，後來到雲南呈貢體育訓練基地，在海拔高達 1900 公尺上的高原上進行訓練與生活，也與當地跑者一同鍛鍊，並進行交流，自費上高原訓練這件事，令她們非常驚訝來練跑還要花錢，而張芷瑄也會在粉絲專頁上分享訓練基地的生活、訓練內容與心得，而她在異地過了近四週獨立的生活，陳秉豐也先飛香港，再前往雲南貢呈的基地與甜心會合，一同為目標努力訓練，羨煞旁人。
陳秉豐與張芷瑄目前正在中國雲南進行移訓，兩人在當地開心合照。（圖片來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang ）
資料來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang
#4 香港城市田徑公開賽 陳昭郡奪三千障銅牌
上週末 6/22 及 6/23 兩天，「 2019 香港城市田徑公開賽」於將軍澳運動場舉行，多位台灣高中的年輕小將以學校單位出賽，在賽事較少的六七月增加比賽經驗，而台灣三千障礙紀錄保持人陳昭郡也有出賽，本次以中距離兩項為主，在 1500m 決賽中跑出 4 分 42 秒 27 ，而 3000m 障礙項目則跑出 11 分 09 秒 57 ，僅次兩位南韓好手，收下一面銅牌，為上半年的賽事劃下句點，雖然成績不如預期，但她仍感謝幫助這趟賽事旅程的人，另外也將於暑期投入恢復和調整，為下半年焦點的桃園全國運動會做準備。
陳昭郡與頒獎人及兩位南韓好手合影
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